Trump’tan Powell’a “Sen Kovuldun” karikatürü, AB’ye dijital düzenleme uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir eleştirdiği ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı bu kez sosyal medyadan hedef aldı. Trump’ın Truth Social hesabında paylaştığı karikatürde, Trump’ın Powell’a parmağını doğrultarak “YOU’RE FIRED!” (Sen kovuldun) dediği görülürken, Powell elinde eşyalarının bulunduğu bir kutu ile resmedildi. Trump’ın hamlesi, faiz indirimi taleplerinin karşılanmaması sonrası Powell’a yönelik artan baskının yeni bir yansıması olarak değerlendirildi. Öte yandan Washington yönetimi, Avrupa Birliği’nin dijital düzenlemeleri nedeniyle Brüksel’e sert mesajlar gönderdi.

Trump ve Powell Krizi

Powell’ın görev süresinin önümüzdeki yıl mayıs ayında sona ermesi bekleniyor. Fed’in geçtiğimiz aylarda küçük çaplı bir faiz indirimi yapmasına rağmen Trump, çok daha agresif adımlar atılması gerektiğini savunuyor. Powell’ı görevden almak isteyen Trump, daha önce de Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden almaya kalkışmış, ancak bu girişimi yargı engeline takılmıştı.

AB ile Dijital Düzenleme Gerginliği

Trump yönetimi, Avrupa Birliği’nin yürürlüğe koyduğu Dijital Pazarlar Yasası (DMA) ve Dijital Hizmetler Yasası’nın (DSA) Amerikan teknoloji şirketlerini haksız şekilde hedef aldığını öne sürüyor. ABD’nin AB Daimi Temsilcisi Andrew Puzder, Brüksel’de yaptığı açıklamada Washington’un önümüzdeki günlerde resmi şikayetlerini sunacağını belirtti. Puzder, söz konusu yasaların “tarafsız göründüğünü” ancak esasen Google, Apple, Amazon ve Meta gibi Amerikan devlerini kısıtladığını savundu.

Trump ise, düzenlemelerin değiştirilmemesi halinde Avrupa’ya yönelik ek gümrük vergileri ve ticari yaptırımlar uygulanabileceği tehdidinde bulundu. Daha önce de benzer şekilde otomobil ve diğer ürünlere ek vergiler getirilebileceğini dile getirmişti.

Avrupa’dan Sert Yanıt

Avrupa Komisyonu, yasaların ayrımcılık içermediğini ve tüm şirketlere eşit şekilde uygulandığını vurguluyor. Fransa ve Almanya da Brüksel’in yanında durarak dijital egemenlikten taviz verilmeyeceğini açıkladı. AB Rekabet Komiseri Margrethe Vestager, “Güçlü platformların kontrolsüz büyümesini engellemek için bu düzenlemeler şart” dedi.

Washington ile Brüksel’in kısa süre önce imzaladığı ticaret anlaşması sayesinde gümrük krizleri ertelenmişti. Ancak dijital düzenleme tartışması, transatlantik ilişkilerde yeniden gerilime yol açma riski taşıyor.

