Beklenen açıklama geldi! Fed 25 baz puan indirdi

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel şekilde 25 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini %3,50–3,75 bandına çekti. Böylece Fed, 2025 yılı boyunca toplam üç kez 25’er baz puanlık indirim gerçekleştirmiş oldu. Kararın ardından kameraların karşısına geçen Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomik verilerdeki gecikmeler ve belirsizliklerin politika adımlarını doğrudan etkilediğini belirterek, “Çok fazla belirsizlik olduğu için belli bir patikamız yok, toplantı bazlı karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Fed Başkanı Powell: Ekonomik görünümde büyük bir değişiklik yok

Powell, hükümetin kapanması nedeniyle bazı göstergelerde veri akışının yavaşladığını, ancak son toplantıdan bu yana genel görünümde köklü bir değişiklik olmadığını vurguladı.

“İkili görevimizi gerçekleştirmeye odaklanmış durumdayız” diyen Powell, ekonomik faaliyetin ılımlı bir şekilde genişlemeye devam ettiğini, tüketici harcamalarının ise “sağlamlığını koruduğunu” söyledi.

Medyan büyüme beklentisinin bu yıl için %1,7 olduğunu belirten Powell, eylül tahminlerine göre büyümenin bir miktar yukarı yönlü revize edildiğine dikkat çekti.

“Baskılar son aylarda arttı”

Powell, geciken ekim ve kasım verilerine rağmen mevcut göstergelerin hem istihdamın hem de işten çıkarmaların düşük seyrettiğini gösterdiğini ifade etti.

Son dönemde istihdam üzerindeki baskıların biraz arttığını söyleyen Fed Başkanı, eylül ayı verilerine işaret ederek işsizlik oranının %4,4 seviyesine yükseldiğini hatırlattı. Bu yükselişin bir kısmının işgücündeki büyümenin yavaşlamasıyla ilişkili olduğunu dile getirdi.

Powelll: PCE yılbaşına göre biraz daha yüksek

Powell, enflasyonla ilgili verilerin de kapanma nedeniyle sınırlı olduğunu hatırlatarak, açıklanan son PCE verisinin yılbaşına kıyasla bir miktar yüksek olduğunu değerlendirdi.

Bu çerçevede Fed’in temkinli duruşunu koruduğunu belirten Powell, fiyat baskılarını izlemeye devam edeceklerini söyledi.

“Belirsizlik çok, rotamız veriyle şekillenecek”

Fed Başkanı’nın en vurgulu mesajı ise para politikasının geleceğine yönelik oldu ve “Çok fazla belirsizlik olduğu için belli bir patikamız yok, toplantı bazlı karar vereceğiz” dedi.

Bu ifade, Fed’in 2026’ya yönelik net bir faiz patikası çizmekten özellikle kaçındığını ve veriye göre hareket etmeyi sürdüreceğini gösteriyor.

