Beşiktaş’ta şok ! Adalı, Demirören ve Jorge Mendes yine gündemde

Yıldırım Demirören, Serdal Adalı Jorge Mendes ! Kabus yine mi başladı

Beşiktaş Postası’nın haberine göre; Beşiktaş’ın yüzde 50’sine 5.7 milyon euro bonservis ödediği Keny Arroyo transferi yıllar sonra ilginç üçlüyü yine bir araya getirmiş.

Hasan Arat’ın istifa etmesiyle göreve gelen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın dün yaptığı yeni transferler için dün düzenlenen imza töreninin ardından yapılan yeni transferlerde Beşiktaşlı iş adamlarının sponsor olduğunu söylemişti.

Gazeteci Fatih Doğan, Keny Arroyo transferine sponsor olan iş adamının Beşiktaş ve TFF eski başkanı Yıldırım Demirören olduğunu yazdı.

Doğan, “Beşiktaş Başkanı Sn.Serdal Adalı’nın Keny Arroyo’nun sponsoru olduğunu söylediği işadamını öğrendim. Arroyo’nun sponsoru Beşiktaş eski Başkanı Yıldırım Demirören…” ifadelerini kullandı.

Öte yandan TSYD ve Dünya Spor Yazarları Birliği Üyesi Tuğba Hacıbayramoğlu ise Fatih Doğan ile birlikte bu bilgiyi doğrulayarak “Beşiktaş’ta Kenny Arroyo transferine eski başkanlardan Yıldırım Demirören’in şirketlerinden Misli’nin sponsor olduğu öğrenildi. ” diye açıklama yaptı.

Yıldırım Demirören, Serdal Adalı Jorge Mendes ve Keny Arroyo

Yıldırım Demirören’in Keny Arroyo transferine sponsor olduğunun ortaya çıkmasının ardından akıllara ünlü menajer Jorge Mendes ve transferleri geldi.

Demirören’in kulüp başkanı, Serdal Adalı’nın ise Asbaşkan ve Futbol Komitesi Başkanı olduğu dönemde “Portekiz çetesi” olarak adlandırılan transferler ve futbolcuların menajeri Jorge Mendes büyük tartışmalar yaratmıştı.

Football Leaks belgelerine göre, menajer Jorge Mendes’in Demirören ve Adalı’nın birlikte çalıştığı 2010-2011 yılları arasında Beşiktaş’a yapılan transferlerde hem FIFA’nın hem de TFF’nin kurallarını ihlal ettiği ortaya çıkmıştı. Belgelerde, menajer Ahmet Bulut’un bu anlaşmalar sırasında aracı olarak kilit rol oynadığı da iddia edildi.

Uzmanlara göre Ahmet Bulut’un adının hiçbir belgede geçmemesi ve transfer konuşmalarındaki dahlinin TFF’ye bildirilmemiş olması, problem teşkil ediyor. Football Leaks belgelerine göre Beşiktaş, Manuel Fernandes’in bonservisini 900 bin euro’ya alırken, dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes’e ödenen komisyon ise 1 milyon euro olmuştu.

Jorge Mendes skandalları hafızalardaki yerini korurken önceki başkan Hasan Arat’ın ardından yeni başkan Serdal Adalı da yine Mendes ile çalışmaya devam ediyor!

Maliyetiyle tartışma konusu olan 18 yaşındaki Keny Arroyo’nun menajerinin, Jorge Mendes’in ortağı olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş Postası’nın haberine göre genç futbolcunun menajeri Gonzalo Vargas, yıllardır Jorge Mendes ile birlikte çalışıyor.

Keny Arroyo’nun menajeri Gonzalo Vargas “Bu daha başlangıç”

Gonzalo Vargas 2019 Yılında Jorge Mendes ile birlikteliğini Ekvador’un Samborondon kantonundan “Kimse sana ne kadar ileri gidebileceğini söylemesin… Bu daha başlangıç” diye bir paylaşım yapmasıyla ilan etmişti.

Que nadie te diga hasta donde puedes llegar💪🏼Esto recién empieza 🎩⚽️ pic.twitter.com/cPJnta54Hq — Gonzalo Vargas (@chalo_vargasr) November 21, 2019

NE OLMUŞTU ?

Hatırlanacağı üzere Football Leaks belgelerine göre, menajer Jorge Mendes’in 2010-2011 yılları arasında Beşiktaş’a yapılan transferlerde hem FIFA’nın hem de TFF’nin kurallarını ihlal ettiği ortaya çıkmıştı

Dünya’da büyük yankı uyandıran Jorge Mendes’in Beşiktaş Kulübü ile başlattığı FON şifresini Football Leaks bu belgeleri yayınlamadan önce NationalTurk 7 yıl önce, 2011’de yazmıştı.

Beşiktaş 2010 yılında Ricardo Quaresma’yı kadrosuna katarken, menajer Jorge Mendes de Türk futbol pazarına giriş yapmış oldu.

1996 yılında gece kulübü işletirken tanıştığı genç futbolcuların ona verdiği ilhamla kurduğu Gestifute şirketi ile başlayan futbolcu menajerliği yapan Jorge Mendes Yıldırım Demirören’in Hugo Almeida transferiye ilk işlerini yapmaya başlamıştı.

Hugo Almeida’nın Beşiktaş’a gelmesinin ardından Başkan Yıldırım Demirören, katıldığı bir televizyon programında fon yöntemini “Beşiktaş ve Türk futbolu için bir kapı açtık. Para vermeden oyuncu getirmek, para kazanarak satmak gibi. Fon bize sormadan oyuncuyu satamaz” diyordu.

Yıldırım Demirören’in dediği gibi fon şirketi Beşiktaş’a sormadan futbolcu satamaz. Hikayesini araştıran NationalTurk Beşiktaş için Yıldırım Demirören’in ‘Kârlı bir yöntem’ olarak nitelediği fonla kadrosuna kattığı Hugo Almeida transferinde aracı olan fon şirketinin büyük ortağı olan ünlü ismin Jorge Mendes olduğunu oraya çıkartmıştı.

NationalTurk olarak Quality Football Ireland Limited şirketini incelediğimizde çok ilginç bağlantılarla karşılaştırınca;

İrlanda resmi kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre şirketin yöneticileri Wendy Merrigan, Rory Williams ve Michael Rubel. ISC’nin ortaklarını incelediğimizde ise enteresan bağlantılar ortaya çıkmıştı.

Almeida’nın transferinde 2 milyon euroluk bonservis bedelini karşılayarak futbolcuya ortak olan ve karlı bir işe giren Quality Football Ireland Limited şirketinin en büyük hissedarı yüzde 69’luk payla CAA Sports International idi.

11 Haziran’a kadar yüzde 70 hisseye sahip olan CAA’nın, bu tarihte, yani transfer döneminin başında yüzde 1 hissesini Goodbody Subscriber One Limited şirketine devretmesi dikkat çekiciydi.

Kalan yüzde 30’luk hisse ise yüzde 15’er paylar halinde CAA yöneticileri David O’Connor ve Michael Levine’e aitti.

CAA Sports şirketinin, İrlanda’da kurulu olan Quality Football Ireland Limited şirketiyle olan ilişkisi, Beşiktaş açısından oldukça enteresandı .

CAA Sports, Amerika kıtasında akla gelebilecek en ünlü sporcuların (NBA, Nascar, NHL vs.) menajerlik haklarını elinde bulunduran dünyaca ünlü bir şirketti ve CAA Sports, Amerika’daki hakimiyetinin ardından Avrupa futbolunda da söz sahibi olmak için 2008 yılında Gestifute şirketiyle ortaklık anlaşması imzalamıştı.

Tekrar hatırlatacak olursak; Beşiktaş’ın 2 milyon euro verip Almeida’nın tüm haklarını eline geçirmek yerine 2 milyon euroyu fon yöntemiyle aldığı şirket olan Quality Football Ireland Limited’in yüzde 69 hissesine sahip olan CAA Sports’un Avrupa’daki ortağı Gestifute. Futbolla yakından ilgilenenler için Gestifute çok tanıdık bir isim olan Jorge Mendes’e gitmişti.

Bir anlamda eski gece kulüpçü Jorge Mendes Beşiktaş Kulübünün yeni ortağı olmuştu.

Bilmeyenler için de biz hemen söylüyoruz;

Gestifute, son yıllarda Türk futboluna ve Beşiktaş’a adeta kapak atan, Yıldırım Demirören, Jorge Mendes ve Cristiano Ronaldo ile ortak olarak turizm işine de girdiği iddia edilen, dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes‘in şirketiydi

NationalTurk olarak, Beşiktaş’ın 2 milyon euro vermek yerine Almeida’nın menajeri Jorge Mendes’in dolaylı da olsa sahip olduğu fon şirketine borçlanarak bu transferi yapmasının yorumunu o tarihte Beşiktaş ve Türk futbol camiasının taktirine bırakmıştık.

Bir Portekizli tüm belgeleri Alman Der Spiegel’e teslim etti

NationalTurk’un 2011 yılına Jorge Mendes’in Türk Futboluna ve Beşiktaş’a ne kadar zara verdiği 2018 yılından 70 milyondan fazla belgenin kendisine John adını veren bir Portekizli tarafından 2016 yılının şubat ayında elindeki tüm belgeleri Almanyalı Der Spiegel dergisine teslim etmesiyle başladı.

2015 yılında belgeleri ilk önce kendi internet sitesinden yayınlayan ve NationalTurk’ün haberinden esinlenen John, kısa bir süre sonra artık yayın yapmayacağını duyurdu.

80’e yakın gazeteci Der Spiegel ve European Investigative Collaborations (EIC) çatısı altında yürüttüğü çalışmalarda birçok belgeyi tasnif etti, kontrol etti.

Alman Der Spiegel’in European Investigative Collaborations (EIC) gazetecilik konsorsiyumuyla paylaştığı bu belgeleri incelemek için Avrupa’nın her yerinden 15 medya kuruluşu ve 80’e yakın gazeteci bir araya geldi.

2016 yılının aralık ayında tamamlanan ilk çalışmaların ardından yayınlanan haberler sonucunda birçok ünlü futbolcunun vergi kaçırdığı anlaşıldı.

Onlardan biri olan Cristiano Ronaldo, vergi kaçırma suçundan dolayı İspanya’da yargılandı ve 18 milyon Euro ödeyerek hapse girmekten kurtuldu.

Football Leaks kulüp yetkililerinin, federasyonların, menajerlerin ve yatırımcıların gizli anlaşmalar ile dünyanın en sevilen sporunu nasıl yozlaştırdığını ortaya çıkaran uluslararası bir araştırmacı gazetecilik projesidir. Proje haberleri 3.4 terabaytlık 70 milyondan fazla elektronik belgenin aylarca incelenmesinin ardından yazıldı. Bu, gazetecilik tarihinde görülmüş en büyük sızıntıydı.

Şu ana kadar yayımlanan hiçbir Football Leaks belgesi sahte çıkmadı. Belgelere yapılan yalanlama sayısı oldukça az. Black Sea açıklamasına göre, kulüpler ya da zan altındaki isimler genellikle “Hacklenmiş ya da çalınmış ve bağlamından uzaklaştırılmış bilgiler hakkında yorum yapmayacağız” demeyi tercih ettiler.

Dünya’da ilk kez NationalTurk’ün gündeme getirdiği FON ŞİFRESİNİN çözülmesiyle ilgili projeye katılan uluslararası kuruluşlar:

Der Spiegel, Reuters, The Romanian Centre for Investigative Journalism/The Black Sea, L’Espresso, Le Soir, NRC, Mediapart, Politiken, Nacional, Expresso, VG, Premieres Lignes, NDR, De Standaard, Tamedia. oldu.

Türkiye belgelerinde ne vardı?

The Black Sea, Türkçeye çevirdiği belgelerle birçok habere imza attı. Oluşumun yaptığı haberlerde bahsedilen konular şöyle:

* Portekizli menajer Jorge Mendes, 2010-2011 yıllarında Beşiktaş’a getirdiği oyuncular için kulüpten 6 milyon Euro kazandı. İddia edilen belgelere göre sözleşmeler usulsüz bir şekilde imzalandı.

* Yıldırım Demirören, Ahmet Bulut ve Jorge Mendes ilişkisi Beşiktaş’a toplam 63 milyon Euro’ya mal oldu.

* Belgelere göre menajer Ahmet Bulut bu süreçte Jorge Mendes’le beraber çalıştı ve kazandığı 5,5 milyon Euro’yu başka ülkelerdeki off-shore şirketlerine aktardı.

* Belgelerden çıkarılan Türkiye’yle ilgili en son haber 6 Aralık 2018 günü yayınlandı. Bu habere göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin lisanssız menajerlere yaptığı 30’dan fazla ödemeden haberdardı.

Ortaya çıkan belgeler hakkında TFF ve Yıldırım Demirören’den hiçbir yalanlama gelmedi.

Galatasaray Başkanı TFF’yi istifaya çağırdı

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 24 Kasım 2018’de düzenlediği basın toplantısında Football Leaks belgelerine de değindi ve TFF’yi istifaya davet etti. Cengiz’in ifadeleri şu şekilde olmuştu:

“TFF dünyanın gündemindeki Football Leaks belgelerini neden yok saymaktadır?

Son aldığı kararların hepsi tartışılan TFF, şüpheyle yaklaşılan bir kurum olmuştur. TFF tüm kurullarıyla derhal istifa etmelidir.”

TOPLAM 6 MİLYON 250 BİN EURO

Ocak 2011 transfer aralığında Mendes’in oyuncularından Simao Sabrosa, Atletico Madrid’ten 1 milyon avroya, Hugo Almeida ise Werder Bremen’den 2 milyon avroya getirildi. Aynı günlerde Manuel Fernandes, kulübü Valencia’dan 200 bin avroya kiralandı.

Bu üç transfer için Mendes 2.5 milyon avro aldı. Fernandes için aldığı komisyon 1 milyondu, oyuncunun 900 binlik bonservis ücretinin bile üzerinde bir meblağ.

Almeida transferinde ise Mendes, oyuncuyu satın almak için kendisinin de danışmanı olduğu bir fonun kullanılmasını önerdi. Dublin’de kurulu Quality Football Ireland Limited, oyuncunun 2 milyon avroluk bonservisini ödedi.

Karşılığında Almeida’nın ekonomik haklarının yüzde 45’ini aldı. Demirören o sıralarda transfer için Beşiktaş’ın kasasından hiç para çıkmadığını ve oyuncunun geri kalan yüzde 55’ine kulübün sahip olduğunu gururla söylüyordu.

Belgeler, Almeida’nın yüzde 10 hakkına Mendes’in bizzat kendisinin sahip olduğunu, Beşiktaş’ın payının ise sadece yüzde 45 olduğunu gösteriyor. Şirket hissedarlarına bu konunun açıklanıp açıklanmadığı bilinmiyor, kulüp sorularımıza yanıt vermedi.

Ancak öyle görünüyor ki, bonservisi doğrudan kulüp ödemediği için Almeida’yla iş sözleşmesi yapılırken Demirören oldukça cömert davranmış. Oyuncuya 2.5 milyon avro yıllık maaşın yanında verilenler şöyle:

aylık 11 bin avro kira desteği, dört business class uçak bileti, sıfır kilometre bir Porsche Panamera Turbo, özel jet kiralama ve bir araba daha. Futbolcu, ikinci arabayı kendi seçebilecek: BMW X5 ya da Audi Q7 v12.

Quaresma’nın ardından Simao Sabrosa, Hugo Almeida ve Manuel Fernandes transferlerini yapan Beşiktaş yönetimi, 2011-2012 sezonunun başında da Bebe ve Sidnei Rechel da Silva’yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Bu 5 futbbolcu da Quaresma gibi Jorge Mendes’in şirketi Gestifute’nin oyuncularıydı.

Beşiktaş eski Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Altınsay: İşler çok aleni yapılmıştı !

Beşiktaş eski Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Altınsay, bu dönemde yaşananlarla ilgili sorduğumuz sorulara şöyle yanıt verdi: “O kadar açıktan oldu ki işler. Çok aleni yapıldı. İş adamının kendi özel açılışına, iş yaptığı menajerin futbolcusunun katılması normal bir kulüpte olmaz.”

Bu tür bir reklam çalışmasının etik sorunları ne olursa olsun, Mendes’in işine yaradığı açıktı. O yaz, Mendes’in temsil ettiği oyunculardan Sidnei 200 bin avroya Benfica’dan, Bebe 1 milyona Manchester United’tan kiralandı. Mendes’e ise 750 bin avro verilecekti. Kulüp aynı zamanda Portekizli orta saha oyuncusu Julio Alves’i 3.1 milyon avroya satın aldı.

Kiralık olarak gelen Fernandes’in de 2 milyon avroya bonservisi alındı ve nihai transferi yapıldı. Mendes bu anlaşma için Beşiktaş’tan 1 milyon avro alacaktı. Mendes’in 1 milyonluk menajer sözleşmesini Beşiktaş’a imzalatmayı başaran ise Ahmet Bulut olmuştu. İmzalı sözleşmeyi Beşiktaş’tan alıp Mendes’in avukatı Osorio de Castro’ya e-postayla attığında Castro’nun cevabı “Sihirbaz Ahmet!” oldu.

2011 yaz sonunda transfer dönemi bittiğinde Mendes-Bulut ikilisi Beşiktaş’a yedi sporcu getirmeyi başarmışlardı. Mendes’in Beşiktaş üzerindeki etkisi o kadar açıktı ki bu durum medyada “Portekiz rüzgârı” olarak adlandırılıyor, gelen oyunculara ise “Portekiz çetesi” deniyordu.

Transfer edilenler içinde, şike davasıyla boğuşan teknik direktör Tayfur Havutçu’nun yerine getirmek üzere 500 bin avroya anlaşılan teknik adam Carlos Carvalhal da vardı.

Mendes, oyuncuları için iyi maaşlar koparmayı da başarmıştı. “Portekiz çetesi” üyeleri, genel olarak kulübün en yüksek maaş alan oyuncuları oldular. Simao yarım sezon için 2.2 milyon, Quaresma yıllık 3.5 milyon, Almeida 2.5 milyon, Fernandes 2 milyon avro alacaktı. Neredeyse hiç deneyimi olmayan genç Alves ise yıllık 300 bin avro.

Julio Alves skandalı Alves’in dakikası 100 bin avro

“Portekiz rüzgârı”nın kuşkusuz en tartışılan ismi Portekiz’in Varzim şehrinden gelen 20 yaşındaki Julio Alves’ti.

Julio Alves’in anlaşması transfer döneminin son gününde gerçekleşti. Mendes ve Bulut, müthiş bir performans gösterip Beşiktaş’ı daha önce adı duyulmamış bir oyuncu için 6.2 milyon avroyu gözden çıkarmaya ikna ettiler.

Football Leaks belgelerine göre, Mendes’in Alves’e olan ilgisi Ocak 2010’da başlıyor. Her ne kadar futbolcu bir aileden geliyor olsa da Alves’in müthiş yetenekli bir futbol dehası olduğunu söylemek pek mümkün değil.

Hatta eldeki belgeler gösteriyor ki, 2010’da oynadığı kulüp Rio Ave’deki maaşı Portekiz’de asgari ücrete denk gelen yıllık 13.8 bin avroymuş.

Beşiktaş’a tarihin en büyük darbesi dakikası 100 bin avro.

Transfermarkt, Alves’in o zamanki bonservis değerini oldukça bol tutarak 700 bin avro olarak açıklamıştı. Ama Mendes, Alves’i bir yerlere getirmeye kararlıydı. Temmuz 2011’de oyuncunun Rio Ave’den Atletico Madrid’e transferini açıklanamayacak bir biçimde 2.6 milyon avroya gerçekleştirmeyi başardı.

Alves, Madrid’e ayak bile basmadı. Aynı ay içinde Demirören’le masaya oturuldu ve Beşiktaş, Alves’in ekonomik haklarının yüzde 50’sini 3.1 milyon avroya satın almaya ikna edildi.

2010’dan 2011’e Alves’in pazar değeri yüzde 758 artmıştı. Oyuncunun ekonomik haklarının diğer yarısı ise Almeida’nın da transferinde rol oynayan Mendes bağlantılı Quality Football fonunda kalacaktı.

Alves Türkiye’ye geldi ve Beşiktaş için toplamda 14 dakika boyunca oynadı. Ertesi sene Clube de Portugal’a kiralandı, sonra da kulüpten tamamen uzaklaştırıldı.

Demirören, Beşiktaş’tan ayrılırken Alves’in bonservisi hâlâ ödenmemişti. Yeni yönetim sonunda 3.2 milyon yerine 1.4 milyon avro ödemeye razı oldu. 14 dakika için 1.4 milyon.

Beşiktaş’ın kasası nasıl boşaltıldı

Alves transferi karşılığında Mendes’e ya da Bulut’a komisyon verilip verilmediği bilinmiyor. Detaylar Football Leaks belgelerinde bulunmuyor.

2011 bittiğinde, Demirören ve Mendes’in getirdikleri oyuncuların hâlihazırda kasası boşalmış Beşiktaş’a bonservis, maaşlar ve vergiler de dahil olmak üzere toplam 63 milyon avroya mal olduğu ortaya çıkıyor. Bu paranın yüzde 10’u ise menajerlik ücreti olarak Mendes’in offshore şirketlerine gitti.

2013 Yılında Beşiktaş forumlarında Beşiktaş taraftarları ” 4 yılda 2.lik bile göremedik. Fernandes’i de zamanında satmadılar elimizde kaldı. Allah aşkına Yıldırım Demirören ile Serdal Adalı’yı klüpten ihraç edin” yorumları yapılan dönemin 3 kahramanı yine Beşiktaş’a gündem oldu.