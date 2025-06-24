Evrenin karanlık sırları aydınlanıyor

Gökyüzüne çevrilen en güçlü bakış artık Şili’den yükseliyor. Vera C. Rubin Gözlemevi, uzun yıllar süren hazırlıkların ardından ilk verilerini paylaştı. Evrenin derinliklerine dair insanlık tarihinin en ayrıntılı gözlemini yapmaya hazırlanan dev teleskop, daha ilk gecesinde gökyüzünde adeta iz bırakmayı başardı.

İlk gecede 2.104 yeni asteroit tespit edildi

Gözlemevi yetkililerinin Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, teleskobun sadece 10 saatlik gözlemde 2.104 yeni asteroit ve Dünya’ya yakın yedi uzay cismi tespit ettiği açıklandı. Bu rakam, diğer tüm gözlemevlerinin bir yılda ulaştığı sayının neredeyse onda biri.

Her 40 saniyede bir görüntü yakalayabilen teleskop, önümüzdeki on yıl boyunca güney yarımkürenin gece gökyüzünü sürekli olarak tarayacak. Bu da milyonlarca yeni gök cisminin keşfi anlamına geliyor.

Evrenin geçmişine ışık tutacak

8.4 metrelik ana aynası, 4.8 metrelik üçüncü aynası ve 3.4 metrelik ikincil aynası ile özel üç aynalı tasarımı sayesinde, teleskop şimdiye kadarki en net ve geniş açılı görüntüleri yakalayabiliyor. 3.200 megapiksellik dev kamerasıyla çekilen her kare, 400 Ultra HD televizyon ekranına sığmayacak kadar yüksek çözünürlük sunuyor.

Gözlemevinin başlıca hedeflerinden biri, karanlık madde ve evrenin oluşumu hakkında derinlemesine bilgi edinmek. Aynı zamanda Samanyolu’nun haritası çıkarılacak, yıldız mezarlıkları ve zayıf ışık yayan uydu galaksiler gözlemlenecek.

‘Nesillerin projesi’

İskoçya Astronomu Prof. Catherine Heymans, “Bu an için yaklaşık 25 yıldır çalışıyoruz” derken, teleskopta görevli mühendis Guillem Megias, projede kendisinden daha uzun süredir çalışan bilim insanlarının olduğunu ve bunun “bir neslin eseri” olduğunu vurguladı.

Durham Üniversitesi’nden Prof. Alis Deason da teleskobun galaksimizin sınırlarına dair anlayışımızı değiştireceğini belirterek, “Şu anda 163 bin ışık yılı uzağı görebiliyoruz. Vera Rubin sayesinde bu mesafe 1.2 milyon ışık yılına çıkacak” dedi.

Tehlikeli asteroitler ve Gezegen Dokuz peşinde

Vera Rubin’in en dikkat çekici hedeflerinden biri de henüz varlığı doğrulanamayan “Gezegen Dokuz”u bulmak. Eğer bu gizemli gök cismi Güneş’e 700 kat uzaklıkta bir noktadaysa, onu ilk keşfedecek teleskobun Rubin olması bekleniyor. Ayrıca Dünya’ya yakın yörüngelerdeki potansiyel tehlike arz eden asteroitlerin de ilk savunma hattı olacak.

