Maydonoz Döner’e büyük operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. “Maydonoz Döner” isimli gıda firması, örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen çok sayıda kişiye finansal destek sağlamakla suçlanıyor. Şirketin resmi olmayan ortaklıklarla FETÖ bağlantılı şahıslara istihdam yarattığı ve kayıt dışı para transferleri yaptığı belirlendi. Operasyon, İstanbul başta olmak üzere toplam 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

FETÖ’ye ‘bağış’ adı altında para transferi iddiası

Soruşturma dosyasına göre, şirket yetkililerinin kendi hesapları ve şirket hesapları üzerinden FETÖ bağlantılı, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmiş asker, öğretmen ve kamu görevlilerine “bağış”, “kâr payı”, “hisse bedeli” ve “elden alınan borç” açıklamalarıyla para transferi yaptığı tespit edildi.

SGK kaydı olmayan şubeler, gayriresmî ortaklar

MASAK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda, “Maydonoz Döner”e ait 74 şube detaylı biçimde incelendi. Bu incelemede 29 şubenin ortaklık bilgilerinin eksik olduğu, SGK sisteminde herhangi bir kaydının bulunmadığı ve daha önce FETÖ soruşturması geçirmiş bazı kişilerin bu şubelere gayriresmî ortak yapılarak istihdam edildiği saptandı.

8 ilde eş zamanlı operasyon, 60 gözaltı

Yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli olmak üzere Aydın, Balıkesir, Denizli, Bursa, Kocaeli, Eskişehir ve İzmir’de toplam 63 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 60 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Üç şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

