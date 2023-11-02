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Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı
BirGün Gazetesi'ne soruşturma açıldı. Gazeteci Cengiz Erdinç, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alındı.
Gazeteci Cengiz Erdinç, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan gözaltına alındı.
Cengiz Erdinç, Ayvalık’ta gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre Cengiz Erdinç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan gözaltına alınan Erdinç’in, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.
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