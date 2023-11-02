Gündem

Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı

BirGün Gazetesi'ne soruşturma açıldı. Gazeteci Cengiz Erdinç, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alındı.

Aslı
0 Bir dakikadan az
BirGün Gazetesi'ne soruşturma açıldı. Gazeteci Cengiz Erdinç, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alındı.

Gazeteci Cengiz Erdinç, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan gözaltına alındı.

Cengiz Erdinç, Ayvalık’ta gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre Cengiz Erdinç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan gözaltına alınan Erdinç’in, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.

 

Etiketler
Aslı
0 Bir dakikadan az
Aslı fotoğrafı

Aslı

Başa dön tuşu