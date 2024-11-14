Kazdağları’na beton döktüler!

BirGün gazetesinden İlayda Sorku’nun haberine göre Cengiz Holding, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyünde bulunan Halilağa Bakır Madeni için ormana beton dökmeye başladı.

Maden sahası alanında süren ağaç kıyımına karşı direnişi büyüten bölge halkı, bu kez de beton dökme makineleri ile karşı karşıya kaldı.

İşaretli ağaçların olduğu ve yurttaşların eylem yaptığı bölgede kazılan derin çukura beton döküldü.

Beton dökülen alanda yurttaşlar daha önce nöbet tutmuş, alana giren iş makinelerini engellemişlerdi. Beton dökümü devam ederken yurttaşların alana gelmesi ve bölgeyi fotoğraflamaları üzerine iş makinaları alanı terk etti.

Beton gece dökülmüş

Bölge halkı dün iş makinaları gidene kadar nöbet tuttuklarını ve alanda ne kazılı bir çukur ne de beton olmadığını dile getirdi.

Kazdağları Ekoloji Platformu’ndan Füsun Kayra, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Dün biz mesaileri bitene kadar buradaydık. Bıraktığımızda hiçbir şey yoktu. Bugün ise derin bir çukur açmışlar, ormanın kalbine beton döküyorlar. Yurttaşlar engellemesin diye gece çalışmışlar” dedi.

Kayra şunları söyledi: