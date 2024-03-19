Türkiye

BirGün yazarı Ayça Söylemez beraat etti

Eski İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'in şikâyetiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Ayça Söylemez beraat etti.

NationalTurk19/03/2024
124 1 dakika okuma süresi
Ayça Söylemez Beraat Etti
Ayça Söylemez Beraat Etti
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BirGün gazetesi yazarı Ayça Söylemez, üç yıl önce kaleme aldığı “Yetenekli hâkim bey” başlıklı yazısı nedeniyle dönemin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’in şikâyetiyle açılan davada beraat etti.

‘Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Söylemez, davanın bugün görülen karar duruşmasında yazısını kamuya açık davalardaki bilgilerle yazdığını ve herhangi bir suç unsuru barındırmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti Ayça Söylemez’in beraatine karar verdi.

Gazeteci Ayça Söylemez’e, BirGün’de 18 Şubat 2020’de yayımlanan “Yetenekli hâkim bey” başlıklı yazısı nedeniyle dönemin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’in şikâyetiyle dava açılmıştı.

Söylemez, yazısında Akın Gürlek’in, gazeteci Canan Coşkun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sanatçı Atilla Taş ve gazeteci Murat Aksoy, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Sözcü gazetesi yönetici, yazar ve çalışanlarını yargıladığını yazmıştı.

BirGün Yazarı Ayça Söylemez Yargılanıyor

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NationalTurk19/03/2024
124 1 dakika okuma süresi
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