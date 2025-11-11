Elazığ’da kayıp çocuktan acı haber

En Son HaberlerGündemTürkiye

Elazığ merkezde yaşayan ve 5 Kasım’dan bu yana kayıp olan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ’da Veysel Bilen ölü bulundu

Elazığ merkez Gümüşkavak Mahallesi’nde yaşayan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen, 5 Kasım günü öğle saatlerinde ailesine haber vermeden evden ayrıldı. Ailenin durumu yetkililere bildirmesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı. AFAD, Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, özel harekât ve gönüllü ekipler, bir haftadır Veysel’i bulmak için yoğun çalışmalar yürüttü. Arama alanı karadan, hava desteği ve dronlarla taranmıştı. Yoğun aramalar sonucunda Veysel Bilen’in cansız bedeni, Bingöl Yolu üzerindeki Belediye Arıtma Tesisi civarında bulundu. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini belirtti. Elazığ’da 7 gündür kayıp olan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedeni, Bingöl Yolu üzerindeki Belediye Arıtma Tesisi civarında bulundu.

