Trump: Hamilelikte kullanılan Tylenol, otizm riskini artırıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada hamilelikte kullanılan ağrı kesici Tylenol’un doğmamış bebeklerde otizm riskini artırabileceğini öne sürdü. Trump, “Tylenol almanın iyi olmadığını görüyoruz. Bu nedenle hamile kadınların, tıbben zorunlu olmadıkça Tylenol kullanımını sınırlamaları şiddetle tavsiye ediliyor” dedi.

Trump: Daha önce böylesi görülmedi

Trump, “Amerika’nın en iyi sağlık uzmanlarıyla birlikte bugün otizm krizine yönelik tarihi adımlarımızı duyuruyoruz” ifadelerini kullandı. “Otizmin meteoritik yükselişi, halk sağlığı tarihindeki en kaygı verici gelişmelerden biri. Daha önce böylesi görülmedi” diye konuştu.

Başkan Trump ayrıca çocuklarda fazla sayıda aşı yapılmasına da dikkat çekerek, “Bu küçük bedenlere çok fazla sıvı, çok fazla farklı şey veriliyor. 80’e yakın aşıdan söz ediyoruz. Bu kadar yüklenmek doğru değil” ifadelerini kullandı.

FDA ve Sağlık Bakanlığı’ndan açıklamalar

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Komiseri Marty Makary, “Artık görmezden gelemeyeceğimiz veriler var” diyerek Boston Birth Cohort, Nurses Health Study ve Mount Sinai-Harvard araştırmalarına atıfta bulundu. Makary, bu çalışmaların “hamilelikte parasetamol kullanımı ile otizm spektrum bozukluğu ve dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu arasında nedensel ilişki olduğunu” ortaya koyduğunu söyledi.

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert Kennedy Jr. ise “NIH, FDA, CDC ve CMS olarak autism salgınının nedenlerini araştırmak için bütün engelleri kaldırıyoruz” dedi. Kennedy, geçmişte araştırmaların sadece genetik faktörlere odaklanmasını eleştirerek, “Bu, akciğer kanserini sadece genetikle açıklamaya çalışıp sigarayı görmezden gelmeye benziyor” yorumunu yaptı.

Tylenol üreticisinden itiraz

Tylenol’un üreticisi Kenvue ise açıklamalara sert tepki gösterdi. Şirket, “Bağımsız ve sağlam bilimsel veriler, parasetamolün otizme yol açmadığını net biçimde göstermektedir. Bunun aksini söylemek anneler için ciddi bir sağlık riski yaratır” ifadelerini kullandı.

CDC verileri endişe veriyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) nisan ayında yayımladığı raporda, otizm teşhislerinin arttığı belirtildi. Rapora göre, 2022’de 8 yaşındaki her 31 çocuktan biri otizm tanısı aldı. Bu oran 2000 yılında 36’da birdi.

Kennedy ise çevresel faktörlere dikkat çekerek, “Bu bir çevresel zehirden kaynaklanıyor ve birileri bundan kâr elde etti. Bu yüzden normalleştirilmeye çalışılıyor. Ama bu ülkemiz için doğru değil” dedi.

