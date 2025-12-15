Berke Özer, Milan’a gidiyor

Berke Özer, İtalyan devine doğru

Sezon başında Eyüpspor’dan transfer olduğu Fransa 1. Lig ekibi Lille’de kısa sürede adından söz ettiren Berke Özer, dev bir ekibin gündeminde

İtalya Ligi, Serie A’da şampiyonluk mücadelesi veren Milan, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek kalecisi Mike Maignan’ın yerine arayışlara başladı.

Kırmızı-siyahlılar, 2021’de Mike Maignan’ı transfer ettikleri Lille’den bu kez Berke Özer’i transfer etmek için harekete geçti.

İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Milan’ın Liverpool’dan Alisson’dan 8 milyon Euro’luk yüksek maaşı nedeniyle vazgeçtiğini, listede Lille’den Berke Özer ve Lens’dan Robin Risser’in bulunduğunu yazdı.

Gazete, Berke Özer ile ilgili olarak ise “Tam bir penaltı kurtarma canavarı olarak biliniyor” değerlendirmesinde bulundu.

14 Ağustos 2025’te Eyüpspor’dan Lille takımına 4 milyon Euro’ya transfer olan ve mevcut değeri 10 milyon Euro’ya ulaşan 25 yaşındaki file bekçisi, bu sezon 21 resmi maçta forma giydi.