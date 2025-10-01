Burhanettin Duran’dan Yahia Barzaq için taziye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze’de İsrail’in saldırısında hayatını kaybeden gazeteci Yahia Barzaq için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. TRT adına Gazze’de yaşananları dünyaya aktaran Barzaq’ın, “Fotoğraflarımda Kalan Gazze” belgeseliyle hafızalara kazındığını belirten Duran, İsrail’in gazetecilere yönelik sistematik saldırılarını sert sözlerle eleştirdi.

“Hakikatin izini süren cesur bir ses”

Duran, paylaşımında Yahia Barzaq’ın cesaretine vurgu yaparak, “TRT World imzalı belgeselde hikayesine tanıklık ettiğimiz Yahia, işgalin ve zulmün gölgesinde hakikatin izini süren cesur bir ses olarak hafızalarımıza kazındı” ifadelerini kullandı.

“Suçlarını gizleyemeyecekler”

İsrail’in her gün yeni savaş suçları işlediğini belirten Duran, “Bu canavar yapı sadece insanlığın vicdanında değil, uluslararası hukuk önünde de mahkum edilecektir. Gazetecilere yönelik sistematik saldırılarla gerçeğin duyurulmasının önüne geçemeyecekler” dedi.

Taziye mesajı

Mesajının sonunda Barzaq için dua eden Duran, “Yahia kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve TRT ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun” sözleriyle paylaşımını noktaladı.

