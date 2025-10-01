Gazze yolunda gerilim: Türk donanması Sumud Filosu’na katıldı

Tunus’tan yola çıkan ve 44 ülkeden aktivistlerin destek verdiği Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye insani yardım ulaştırma yolculuğunu sürdürürken bölgedeki gerilim artıyor. Filodaki teknelere İsrail donanmasına ait gemilerin tehlikeli manevralarla yaklaşarak iletişim sistemlerine zarar verdiği açıklanırken, Türkiye’den dikkat çekici bir hamle geldi. İki Türk savaş gemisinin Akdeniz’de filoya eşlik ettiği, ayrıca insansız hava araçlarının da sürekli gözetleme faaliyeti yürüttüğü bildirildi.

Sumud Filosu’na Türk donanmasından destek

Filonun Girit ile Kıbrıs arasındaki bölgede ilerlediği sırada, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait iki savaş gemisinin aktivistlere refakat ettiği görüldü. Filoda bulunan bir Türk aktivist, ANKA’ya yaptığı açıklamada, “Sabah bütün gemilerle iletişime geçtiler. ‘Bir şeye ihtiyacı olan yanımıza yanaşabilir’ dediler. Bize eşlik edeceklerini söylediler” ifadelerini kullandı. Filonun üzerinde ayrıca Türk Deniz Hava Üssü’nden kalkan İHA’ların keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü aktarıldı.

Yunanistan’dan karşı hamle

Yunan basını, Türk savaş gemilerinin ve İHA’larının Girit açıklarında görünmesinin ardından Yunan Deniz Kuvvetleri’nin devriye teknelerini bölgeye gönderdiğini, F-16 savaş uçaklarının ise gözetleme uçuşları yaptığını yazdı. Haberlere göre, Atina yönetimi Türkiye’nin adımını “Girit’in dibinde güç gösterisi girişimi” olarak değerlendirdi.

İsrail’in gölgesinde yolculuk

GSF, 50’den fazla gemiden oluşan ve binlerce katılımcının destek verdiği yapısıyla şimdiye kadar yola çıkan en büyük sivil insani yardım filosu olarak kayıtlara geçti. Ancak İsrail’in geçmişteki müdahaleleri nedeniyle hedefe ulaşamayan önceki girişimler, aktivistleri endişelendiriyor. Özellikle 2010’da Mavi Marmara baskınında yaşanan kayıplar hâlâ hafızalarda. Filonun dört gün içinde Gazze’ye ulaşması planlanıyor.

Uluslararası yankılar

İtalya ve İspanya da filoya destek için donanma unsurlarını bölgeye göndermişti. Çok sayıda ülke ve siyasetçiden destek alan girişim, Avrupa Birliği tarafından resmi olarak desteklenmezken, İsrail hükümeti ise filoyu “durdurma” sözü verdi. İsrail İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, katılımcıların tutuklanması gerektiğini savundu.

