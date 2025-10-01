AvrupaDünya

Münih’in kuzeyinde patlamalar yaşandı! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Almanya’nın Münih kentinde sabah saatlerinde birden fazla patlama sesi duyuldu. Polis, itfaiyeyle birlikte Lerchenau bölgesinde geniş çaplı operasyon yürütürken, çevrede yaşayanlara bölgeden uzak durmaları çağrısı yaptı.

01/10/2025
Münih'in kuzeyindeki Lerchenau semtinde sabah saatlerinde büyük bir hareketlilik yaşandı. Patlama ve silah sesleri duyuldu
Münih’in kuzeyindeki Lerchenau semtinde sabah saatlerinde büyük bir hareketlilik yaşandı. Patlama ve silah sesleri duyuldu
Münih’in kuzeyindeki Lerchenau semtinde sabah saatlerinde büyük bir hareketlilik yaşandı. Patlama ve silah sesleri duyulduğu yönündeki ihbarlar üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, en az bir aracın tamamen yandığı görüldü.

1 Polis: Bölgeden uzak durun
2 Münih’te yaşanan olayla ilgili iddialar
2.1 İlk bulgular
2.2 Tehlike yok açıklaması

Polis: Bölgeden uzak durun

Münih polisi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Şu anda itfaiyeyle birlikte Lerchenau bölgesinde bir operasyon yürütüyoruz. Bölgeden uzak durun, trafik akışında ciddi aksamalar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

munih

Münih’te yaşanan olayla ilgili iddialar

Alman Bild gazetesinin haberine göre, olay bir evde çıkan yangın sonrası başladı. Görgü tanıkları birden fazla patlama sesi duyduklarını, ardından da silah seslerinin geldiğini aktardı. Haberde, bir erkeğin cansız bedenine ulaşıldığı, başka bir kişinin ise yaralı olarak bulunduğu belirtildi.

İlk bulgular

Gazetenin iddiasına göre, şüpheli bir kişi kendi ailesine ait evi patlayıcılarla tuzakladıktan sonra ateşe verdi ve yaşamına son verdi. Olay yerine sevk edilen özel birlikler ve bomba imha uzmanları bölgede inceleme yapmayı sürdürüyor.

Tehlike yok açıklaması

Polis, olayın sabah saat 05.00 civarında başladığını aktarırken, “Halk için bir tehlike bulunmuyor. Olayın Oktoberfest ile herhangi bir bağlantısı yok” açıklamasında bulundu. Güvenlik gerekçesiyle bölgedeki Toni-Pfülf Okulu’nun operasyon süresince kapalı kalacağı da duyuruldu.

