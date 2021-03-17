Korona aşı randevusu nasıl alınıyor?

Türkiye’de Çin’de geliştirilen CoronaVac aşısına 13 Ocak 2021’de acil kullanım onayı verildi. Dünya genelinde yaşanana aşı tedariki sorunu sebebiyle Sağlık Bakanlığı ülkeye gelen aşı miktarını artık açıklamıyor.

14 Ocak 22021’de Türkiye’de aşılama çalışması başladı. Geride kalan süreçte 12 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Aşı randevusu 65 yaş üstü ile 65yaş üstü vatandaşların 60 yaş üstü eşlerine veriliyor. Ayrıca yüz yüze eğitime başlayan öğretmenler de aşı randevusu alabiliyor.

Korona aşı randevusu nereden alınır?

Koronavirüs aşı randevusu almak isteyenler, nereden randevu oluşturabileceklerini araştırıyor. Koronavirüs aşı randevusunu MHRS web sitesi ya da uygulamasından alabilirsiniz. Ayrıca MHRS şifreniz yoksa e devlet üzerinden de aşı randevusu oluşturabilirsiniz. Aşı randevusu oluşturmanın bir diğer yolu ise ALO 182’yi aramak.

Koronavirüs aşı randevusu almak için tıklayınız

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