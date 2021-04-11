Koronavirüs salgınında vaka sayıları 50 bini aştı. Salgında vefat sayıları da 200’ü aştı. Artan vakalar sebebiyle yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak konusu.

Kabine toplantısı hangi gün?

Koronavirüs kısıtlamalarının belirlendiği kabine toplantısının hangi gün yapılacağı henüz açıklanmadı. Alınan bilgiye göre Bilim Kurulu toplantısı 12 Nisan Pazartesi, kabine toplantısı 13 Nisan Salı günü yapılacak. Toplantıda ramazanla ilgili yeni kısıtlamaların açıklanması bekleniyor.

11 Nisan koronavirüs vaka sayısı