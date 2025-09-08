Cumhurbaşkanı Erdoğan:“Türkiye’yi yüksek gelirli ülkeler ligine taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslendi. Konuşmasına, “Bu sabahki kalleş saldırıda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” sözleriyle başlayan Erdoğan, toplantıda yükseköğretimden ekonomiye, sosyal hizmetlerden dış politikaya kadar pek çok konuda önemli kararlar aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çelik kubbe mesajı

Erdoğan, Zafer Haftası kapsamında Ahlat ve Malazgirt’te düzenlenen törenlere katıldıklarını hatırlatarak, Aselsan Gölbaşı Yerleşkesi’nde savunma sanayi adına atılan adımları anlattı. Çelik Kubbe sistemlerinin Türk ordusuna kazandırıldığını belirten Erdoğan, bu yatırımla Türkiye’nin hava savunmasında farklı bir seviyeye çıktığını ifade etti.

Türk somonu ve su ürünleri ihracatı

Ana muhalefetin savunma sanayiine yönelik eleştirilerini yanıtlayan Erdoğan, Sinop üzerinden örnek verdi. Türkiye’nin su ürünleri ihracatında Avrupa’da birinci olduğunu belirten Erdoğan, “Türk somonunun üçte biri Sinop’ta yetiştiriliyor. Bu şehirden 25 ülkeye ihracat yapılıyor” dedi.

Nükleer enerji ve Akkuyu vurgusu

Nükleer enerji karşıtlığına da değinen Erdoğan, 2025 itibarıyla 31 ülkede 416 nükleer reaktörün faaliyette olacağını söyledi. Akkuyu Nükleer Santrali’nin yıllık 35 milyar kilovat saat elektrik üreteceğini vurgulayan Erdoğan, “Bu santral, ülkemizi 7 milyar metreküp doğalgaz ithalatından kurtaracak” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesine 75 milyar dolar kaynak

Deprem bölgelerinde bugüne kadar kullanılan kaynakların 75 milyar doları geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşına kadar 453 bin bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Malatya’da düzenlenen törende 300 bininci deprem konutunun anahtarını teslim ettiklerini de hatırlattı.

Gazze gündeminin ilk sırasında

Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katılımına değinen Erdoğan, Gazze’de yaşananların görüşmelerin ilk gündem maddesi olduğunu söyledi. “Netanyahu hükümetinin tüm baskı ve tehditlerine rağmen dik duruşumuzu koruyoruz” diyen Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda da aynı tavrı sürdüreceklerini ifade etti.

Aile ve Gençlik Fonu düzenlemesi

Erdoğan, genç çiftlere yönelik Aile ve Gençlik Fonu düzenlemesini duyurdu. 2026 itibarıyla 18-25 yaş arasındaki çiftlere 250 bin liralık kredi sağlanacağını, çocuk sahibi olanların geri ödemelerinin erteleneceğini açıkladı.

