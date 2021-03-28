Gözler kabine toplantısında

Koronavirüs salgınında Türkiye için bir yıl geride kaldı. Bir yandan aşılama uygulamaları devam ederken bir yandan da vaka artışları gözleniyor. Vatandaşlar, yeni kısıtlamaların gündemde olup olmadığını araştırmaya başladı.

Salgının başından bu yana süreçle ilgili önemli kararlar kabine toplantılarında alındı. 1 Mart’ta gerçekleştirilen kabine toplantısında illerin risk durumları belirlendi. Söz konusu haritanın 15 günde bir revize edileceği belirtilmişti. Ancak 15 Mart’ta yapılan kabine toplantısının ardından risk haritası ve kısıtlamaların bir süre daha aynı şekilde devam etmesine karar verildi.

Vatandaşlar şimdi ise gözlerini bir sonraki kabine toplantısına çevirdi. Vaka artışı, yüz yüze eğitim, aşıların durumu gibi pek çok konunun görüşüleceği kabine toplantı 29 Mart Pazartesi günü yapılacak. Toplantının 15.00 gibi başlaması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20.00 civarında açıklama yapması bekleniyor.

Kim korona aşı randevusu alabiliyor?