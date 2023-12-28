Kuzey Marmara Otoyolu’nda katliam gibi kaza: 10 kişi öldü

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 54 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara’da facia

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

Sakarya valisinden açıklama geldi

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 kişinin yaralandığını bildirdi.

Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.

Adalet Bakanı açıklama yaptı

Adalet Bakanı Tunç: Sakarya’daki kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Mersin’de ölümlü kaza

Mersin’de meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Demokrasi Kavşağında meydana geldi. Kavşakta seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 34 TC 6526 plakalı otomobil, seyir halinde iken Demokrasi Kavşağı’na girdiği sırada, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüjdeki elektrik direğine ardından karşı yönden gelen 33 FK 059 ve 33 EFB 52 plakalı araçlara çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Yaralı 4 kişi ise çevredaki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada ölenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çocukların çoğu hikikomori sendromuna maruz kalıyor

Adana’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana’da otomobil ve kamyonetin çarptığı kazada 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Kazada otomobil hurda yığınına döndü.

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Yenimahalle Mahallesi D400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yusuf Kurt idaresindeki BMW marka 01 ARB 343 plakalı otomobil ile Barış D. yönetimindeki Iveco marka 01 PY 797 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan devrilirken otomobil ise adeta bir hurda yığınına döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri hurdaya dönen otomobil içerisinden sürücü Yusuf Kurt, Melike Kurt, Eyüp Sabri Kurt (20) ve kamyonet sürücüsü Barış D.’yi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Otomobilde yolcu konumunda bulunan Eyüp Sabri Kurt hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eyüp Sabri Kurt’un cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Trafiğe kapanan yol hurda yığınına dönüşen otomobilin ve yan yatan kamyonetin kaldırılmasıyla tekrardan ulaşıma açıldı.

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