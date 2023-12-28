Gökhan Zan, İYİ Parti’den istifa etti

Genel seçimlerde İYİ Parti‘den Hatay 2’nci sıra milletvekili adayı olan eski futbolcu Gökhan Zan, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Zan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in daveti ile 22 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti ailesine katıldım. Bu süreç boyunca tüm değerlerimle elimi taşın altına koymaya çalışarak üzerime düşen görevi yapmaya çalıştım. Gerek İYİ Parti’ye gerekse partimize gönül vermiş tüm yurttaşlarımızın sesi olmaya çalıştım. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunlar içerisinde halkımızdan güç alarak İYİ Parti’ye ve kuruluş ilkelerine uygun hareket ettim. İYİ Parti ile çıktığım umut yolculuğunda, birçok tecrübe edinmemin yanı sıra birlikte omuz omuza mücadele edebilecek ruhu görme fırsatı da buldum. Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay’a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini Meclis’te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İYİ Parti’den istifa ediyorum. Seçim döneminde oylarıyla beni yalnız bırakmayan, takdirleriyle yücelten, tecrübeleriyle beni cesaretlendirerek yol gösteren başta Sayın Meral Akşener olmak üzere, İYİ Parti’nin tüm değerli büyüklerine ve yöneticilerine, en zor anlarımda elimi bırakmayan Türk halkına teşekkür ediyorum. Affınıza sığınarak İYİ Parti ailesinden haklarını helal etmelerini istiyorum. Benden yana hakkım helal olsun. Dost kalmak dileğiyle, herkese en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Gökhan Zan kimdir?

Gökhan Zan 7 Eylül 1981’de Hatay’da dünyaya geldi. Gökhan Zan, profesyonel futbol kariyerine 1999’da Hatayspor’da başladı. Hatayspor formasıyla oynadığı 13 lig maçında 2 gol attı.

2000 yılında Çanakkale Dardanelspor’un yolunu tuttu. Dardanelspor’la ligde 80 kez forma giyip; 10 kez fileleri havalandırdı. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Zan Selçuk İnan, Mehmet Topal, Hasan Kabze, Erman Özgür, Tolga Zengin, Okan Koç, Fevzi Elmas ve Yalçın Ayhan gibi ismi yetiştiren Çanakkale takımından 2003-04 sezonunda Beşiktaş’a transfer oldu. 2004-2005 sezonunda Gaziantepspor’a kiralanan oyuncu, Beşiktaş’ta 76 lig maçında forma giyip 4 gol attı.

Zan 20 Haziran 2003 tarihinde Beşiktaş ile sözleşme imzalamıştır.

Gökhan sözleşmesi yenilenmeyince, 2009-10 sezonu öncesinde Galatasaray ile anlaştı.

Gökhan Zan, 2 kez 19 yaş altı, 7 kez de 21 yaş altı millî takımlarda görev aldı. Türkiye’yi 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda temsil eden Zan, toplamda 42 kez millî formayı giyerken fileleri sarsamadı. Bir süre aday kadroya çağırılamayan Gökhan Zan, 2012-13 sezonundaki performansının ardından Abdullah Avcı tarafından tekrar kadroya dahil edildi.

Gökhan Zan, 22 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti’ye katıldı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde milletvekili aday adayı oldu ancak seçilemedi.

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