Fatih Terim Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti, Yunanca konuşmaya başladı, İtalyanca bitirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina’ya gelişinden önce kendisini arayarak başarılar dilediğini belirten Fatih Terim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, hedefinin Panathinaikos’u şampiyon yapmak olduğunu kaydetti.

Fatih Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Panathinaikos Başkanı ile İstanbul’daki görüşmeleri için şunları söyledi:

“Karşılıklı elektriğimiz tuttu. Kendisi çok kibar davrandı. Karşısındakini çok mutlu eden, onore eden bir şekilde davrandı. Kendisine teşekkür ederim. Ne istediğini bilen, ne olmasını da ifade eden bir toplantı oldu. Onun için ben de çok fazla düşünmeden ‘peki’ dedim.”

‘PANATHINAIKOS OLARAK AVRUPA’YA HASRET KALMIŞIZ’

AA’nın haberine göre Yunanistan ligini yakından takip ettiğini kaydeden Terim, çok fazla zaman olmadığı için amacının bir an evvel antrenmana başlayarak eksiklikleri belirlemek olduğunu ifade etti.

Terim, ligin liderinden bir puan geride olan Panathinaikos’un uzun zamandır şampiyon olamadığına dikkati çekerek, “Ben de buraya Panathinaikos’u şampiyon yapmak için geldim. Ben imzalarımı sadece kalemle atmam, imzalarımı kalbimle de atarım. Panathinaikos’un da benim için öyle bir çalışma ortamı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Yunanistan’da dört takım arasında süren bir rekabet ortamı olduğunu aktaran Terim, “Rakiplerimiz hem kaliteli hem güçlü. Saygı duyuyoruz ama Panathinaikos olarak biz de uzun yıllar şampiyonluğa hasret kalmışız. Avrupa’ya hasret kalmışız. Dolayısıyla, hedefler çok açık” ifadelerini kullandı.

‘GETİRİLME SEBEBİM BELLİ’

Tecrübeli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti:

“Gelme sebebim belli, getirilme sebebim belli. Hiçbir şeyin garantisi yoktur ama iddialı olmaktan geri kalmayacağız. Bu puanı toplayan geçen sene çok avantajlı durumdan şampiyonluğu veren ama avantajlı duruma gelen bir takımın çok daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum.

Çünkü oyuncularımız olmadan hiçbir şey yapamayız. Kaliteli bazı oyunculara sahip olduğumuzu düşünüyorum ama onların performansını çok daha yukarı çekme niyetindeyim. Artı, hepsinin mutlu bir şekilde oynaması çok önemli. Yani yaptığımız işten mutluluk duyacağız. Keyif alacağız. Dışarıya da keyif vereceğiz.”

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Atina’ya gelişinden önce kendisini arayarak başarılar dilediğini belirten Terim, “Suyun öbür tarafındayım. Bu kadar yıllık tarihi dostluğa sahip iki ülkenin, birbirine çok yakın bu iki ülkenin bir tanesinde görev yaptım, şimdi diğerinde görev yapıyorum” diye konuştu.

Terim, hem milli takım hem de Galatasaray’da çalıştığı sürede Yunanistan’a çok geldiğini ve Yunan takımlarıyla karşılaştığını belirterek, Türkiye ve Yunanistan arasındaki dostluk havasının sürmesinden yana olduğunu kaydetti.

Panathinaikos Basketbol takımının başantrenörü Ergin Ataman ile daha önce de İtalya’da aynı dönemlerde görev yaptıklarını hatırlatan Terim, bu kez de Yunanistan’da Panathinaikos çatısı altında görev yapmaları için “İki başarılı hoca gereken her şeyi yapacağız” dedi.

Terim, akşam saatlerinde Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıkacak.

Tecrübeli çalıştırıcının ekibinde Necati Ateş, Tuğberk Tanrıvermiş ve Mert Çetin yer alacak.

Yunanca konuşmaya başladı karıştırdı

Fatih Terim zaman zaman Panathinaikos’un ismini yanlış telaffuz ederken Panathinaikos’un bu sezon Şampiyonlar Ligine katıldığını unuttuğu ve “Avrupa’ya hasret kalmışız. ” ifadeleri şaşkınlıkla karşılandı.

Röportajın son bölümünde Kalipere, Kalisepara diyerek kelimeleri karıştıran Terim konuşmaya İtalyanca devam etti.

Panathinaikos bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ile sezona başladı.

Panathinaikos, Yunanistan Ligi’nde geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlaması nedeniyle, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ile sezona başladı. İkinci ön eleme turunda Ukrayna ekiplerinden Dnipro ile eşleşen yeşil-beyazlılar, ilk maçı deplasmanda 3-1 kazandıktan sonra evinde de 2-2’lik beraberlik alarak adını bir üst tura yazdırdı.

Üçüncü ön eleme turunda ise Fransa devi Marsilya ile eşleşen Panathinaikos, Atina’da oynanan ilk maçtan 1-0’lık skorla galip ayrıldı. Marsilya’da oynanan rövanş mücadelesinde ise Panathinaikos 2-1 mağlup olsa da, seri penaltı atışları sonucunda galip gelerek play-off turuna yükseldi.

İlk maçta grubun favorisi Villarreal’i evinde 2-0’lık skorla mağlup ederek görkemli bir başlangıç yaptı.

Play-off turunda ise Portekiz’in yükselen değerlerinden Braga ile eşleşen Panathinaikos, 2-1 ve 1-0’lık skorlarla rakibine mağlup olarak Şampiyonlar Ligi’nden elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti. UEFA Avrupa Ligi F Grubu’nda Villarreal, Rennes ve Maccabi Haifa ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, ilk maçta grubun favorisi Villarreal’i evinde 2-0’lık skorla mağlup ederek görkemli bir başlangıç yaptı.

Fatih Terim’in yeni başkanının sicili kabarık!

Fatih Terim’in yeni başkanı Yannis Alafouzos ise sık sık başı derde giren bir iş adamı!

Salary Sport’un verilerine göre:

* Yıllık takım bütçesi 17.3 milyon sterlim

* Takımın en fazla kazanan oyuncusu Fenerbahçe’den giden Arao. Brüt 1.9 milyon sterlin.

* Ivan Jovanovic’in maaşı 537 bin sterlin.

* Panathinaikos tarihinin en pahalı oyuncusu 2009-10 sezonunda transfer edilen Cisse.

* Son dönemde transfer edilen en pahalı oyuncu bu sezon Fenerbahçe’den 6 milyon euro’ya giden Arao.

Fatih Terim’in beraber çalışacağı Panathinakos’un başkanı Yannis Alafouzos sık sık başı derde giren bir iş adamı.

1991-1993 döneminde, Mitsotakis hükümetiyle anlaşmazlığa düştü. Şubat 1992’de diğer beş sanıkla beraber hakkında akaryakıt kaçakçılığı (Aspronisi davası) suçlamasıyla kovuşturma başlatıldı.

4088/1993 sayılı kararıyla tüm sanıklar beraat etti. Devletin itirazının ardından “Aspronisi” davası devam etti. Şubat 1995’te Alafouzos yine masum bulundu.

Şubat 2001’de Yiannis Alafouzos, bu kez Yunan devletine borcu nedeniyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak ikinci duruşmada beraat etti.

11 Ağustos 2016’da Yüksek Varlık Vergisi Mükellefleri Kontrol Merkezi (KEFOMEP), Mali Suçlar Savcısı Alafouzou’nun taşınır ve taşınmaz mallarını dondurma kararı aldı.

Alafouzos vergi beyannamelerinde yer almayan yaklaşık 50 milyon euro tutarındaki meblağlara ilişkin açıklama yapması için çağrıldı. Faizleriyle beraber tüm borçlarını ödedi. Banka hesapları serbest bırakılmıştır.

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