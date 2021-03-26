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Luran Ahmeti koronaya yenik düştü

Elveda Rumeli, Kurtlar Vadisi, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde oynayan Luran Ahmeti, 46 yaşında koronavirüse yenildi.

Photo of Aslı Aslı 2 saat önce
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Kuzey Makedonyalı oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs sebebiyle 46 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir Üsküp’te Devlet hastanesinde tedavi gören Luran Ahmeti’nin vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Luran Ahmeti’nin yer aldığı yapımlar

Sinema

Puppet Show (1998)

Stories about Love (2001)

Bal – Can – Can (2004)

10 (2007)

Izstop (2007)

Hayde Bre (2010)

Güzel Günler Göreceğiz (2011)

Limonata (2015)

Acı Kiraz (2020)

Dizi

Kurtlar Vadisi Pusu (2015-2016)

Mutlu Ol Yeter (2015)

Muhteşem Yüzyıl (2013)

Son Yaz-Balkanlar 1912 (2012)

Elveda Rumeli (2007-2009)

Balkan Düğünü (2009)

Bahar Dalları (2009)

Tek Başımıza (2011)

Reis (2011)

Karakol – Herkes Adalet İster (2011)

Büyük Sürgün Kafkasya (2015-2016)

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