DSÖ Beşinci Aşıyı da Onayladı

DSÖ tarafından yapılan açıklamada “Bugün DSÖ, Moderna COVID-19 aşısını (mRNA 1273) acil kullanım için listeledi” ifadeleri kullanıldı.

Böylece Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüs salgını sürecinde onayladığı beşinci aşı Moderna oldu. Salgınla mücadele eden ülkelerin aşılarını ithal etmek ve uygulamak için kendi düzenleyici kurumlarının onaylarının hızlandırılmasında DSÖ’nün onayı kilit bir rol oynuyor.

ABD’de 2020’de İzin Verilmişti

Moderna Kovid aşısı DSÖ’nün Stratejik Aşı Uzmanlar Grubu (SAGE) tarafından gözden geçirilmiş 25 Ocak 2021 tarihinde aşıyı 18 yaş ve üstü tüm yaş gruplarına önermişti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (CDC) de 18 Aralık 2020’de Moderna aşısına acil kullanım izni verilmişti.