Küba’da 500 bin kişiye yerli aşı uygulandı

Küba Halk Sağlığı Bakanlığı verilerine göre Covid-19’a karşı geliştirilen Abdala ve Soberana 2 ile yarım milyondan fazla kişi aşılandı. Küba Genetik Mühendislik ve Biyoteknoloji Merkezi’nin geliştirdiği Abdala adlı Covid-19 aşısı, ilk aşamada Havana’da 19 yaş üstü 186 bin 499 kişiye vuruldu.

Finlay Aşı Enstitüsü tarafından geliştirilen Soberana 2 aşısı da 269 bin 409 sağlık çalışanı ve öncelikli grupta yer alan kişilere bir ya da daha fazla doz olarak uygulandı.

Küba’da geçen hafta biyofarmasötik sektöründe çalışan bilim insanları, öğrenci ve işçiler aşılanmaya başlamıştı. Bu çeşitli bölgelerde yaklaşık 400 bin kişiyi kapsayacak şekilde genişletilecek.

Gelecek ay itibariyle Soberana 2 de Havana’nın çeşitli bölgelerinde uygulanmaya devam edilecek.

Yaklaşık 11,5 milyon nüfuslu Küba’da, Covid 19’a karşı şu ana kadar 5 aşı ve tedavi geliştirdi. Bunlar arasındaki Abdala ve Soberana 2 klinik olarak 3’üncü faz uygulamasında. Soberana 1 ve Soberana Plus ile burundan uygulanacak Mambisa üzerinde çalışmalar sürüyor.

Son 24 saat içinde 1244 yeni vaka kaydedilen Küba’da, salgının başından bu yana 126 bin 755 Covid-19 vakası görüldü. 12 yeni ölümle toplam can kaybı sayısı ise 826 oldu.