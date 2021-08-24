Yoğun Bakımdaki Hastaların Yüzde 88’i Aşısız

Karadeniz, kentte koronavirüs dolayısıyla hastanede tedavi altında olan hastaların yüzde 88.2’sinin aşısız ya da aşılarını tamamlamamış kişiler olduğunu açıkladı.

Vatandaşları aşı olmaya davet eden Vali Karadeniz ayrıca şu bilgileri verdi:

“Manisa için bu yılın 20 Ağustos 2021 vaka sayıları, geçen yılın aynı gününe göre yaklaşık iki katı düzeyinde. Şu anki seviyeye geçen yıl, Ekim sonlarına doğru çıkmıştık. Buna karşılık, yoğun bakım ve entübe hasta sayımız geçtiğimiz yıl Ekim ayının yarısı kadar.”

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı güncel tabloya göre birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 74.62, ikinci doz ortalaması yüzde 57.05, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 89 milyon 651 bin 157 oldu. Manisa’nın da içinde yer aldığı 37 il mavi kategoride yer alırken haritada sadece Şanlıurfa ve Mardin kırmızı kategoride bulunuyor.