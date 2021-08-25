Küba Ürettiği Koronavirüs Aşısını Vietnam’a da Yolluyor

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc ile yaptığı telefon görüşmesinde, bu yılın sonuna kadar

Vietnam’a yüksek miktarda Abdala Kovid-19 aşısı tedarik edileceğini söyledi.

Küba, geliştirdiği aşının Vietnam’da da üretilebilmesi için bu ülkeye uzmanlar da göndermeye hazır olduğunu bildirdi.

Vietnam da salgının kontrol altında olduğu dönemde Küba’ya yardım olarak pirinç göndermişti.

Vietnam, yakın zamanda Kovid-19 vakalarında yüksek bir artışa tanık oldu. Ülkede salgının başından bu yana 358 bin 456 vaka tespit edildi, 8 bin 666 kişi hayatını kaybetti.