Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltına alınan 17 kişiden 8’i tutuklandı, 8’i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Emniyet’te sorguları tamamlanan Kadir Yasak ve Ali Yasak’ın da arasında bulunduğu 17 kişiden 16’sı adliyeye çıkarılırken, Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan bir şüphelinin hastaneye yatırıldığı belirtildi.

Bakırköy Sulh Ceza Hâkimliği’nce ifadeleri alınan 16 şüpheliden Ali Yasak, Kadir Yasak, Burak Otcuoğlu, Fatih Okan Kodak, Gökhan Karakan, Kerem Öztürk, Uğur Can Bilge ve Abdulkadir Kara tutuklandı. 8 şüpheli ise haftanın iki günü imza ve yurtdışına çıkış şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kadir Yasak’ın cinayette kullandığı tabanca ise Yeşilköy sahilinde kayalıkların altında kağıt poşetin içerisinde gizlenmiş halde bulundu.

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerden Ali Yasak, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu sürüklediği anlara ilişkin soru üzerine, “Olayın şoku ile ben de tam olarak ne yaptığımı bilemedim. Aklıma ilk gelen şeyi yaptım. Amacım maktulün daha fazla zarar görmesini engellemekti. Kendisini sürükleyerek onun yaralanmasına ya da ölümüne neden olacağını düşünmedim” dedi.

“Tekelin önünde buluşacaktık.”

Milliyet gazetesinden Damla Güler’in haberine göre olay anına ilişkin görüntülerde Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu vurulduktan sonra sürükleyerek dışarı çıkarmaya çalışan, tetiği çeken şüpheli Kadir Yasak’ın ağabeyi Ali Yasak olay anını ve sonrasını ifadesinde detaylı bir şekilde anlattı. Olay günü kardeşi Kadir Yasak’la görüşmek için Yeşilköy’e gittiğini söyleyen Ali Yasak, “Tekelin önünde buluşacaktık. Oraya gittiğimde kapıda Seccad’ı gördüm. Bana Cunda Balık isimli mekanı gösterdi. Kardeşimin içeride olduğunu ve problem olabileceğini söyledi” dedi.

“Şafak Kadir’e küfür etmeye başladı.”

İçeri girdiğinde kardeşi Kadir Yasak ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun bir masada oturduklarını ve tartıştıklarını söyleyen Ali Yasak, “Kendisine Şafak Ağabey diye hitap ettim. Bir problem varsa sakince konuşmalarını söyledim. Kadir bir ara Şafak’a, ‘Ağabey sen benim arkamdan küfür mü ediyorsun?’ diye sordu. Bunun üzerine Şafak sesini daha da yükselterek Kadir’e küfür etmeye başladı. Kadir’e parmak salladığını gördüm. Şafak ayağa kalkıp Kadir’e saldıracak gibi üstüne gittiğinde ben hala ikisini ayırmaya çalışıyordum. Aralarına girdim. Ben Şafak’ı tutmaya çalıştığım esnada silah patladı. Döndüğümde Kadir’in elinde silah gördüm. Kadir ilk anda bir el ateş etti. Daha sonra Şafak yerdeyken başka bir şahsa da ateş ettiğini gördüm” dedi.

“TAŞIYAMADIĞIM İÇİN SÜRÜKLEDİM”

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kardeşinden uzaklaştırmak için dışarı çıkarmaya çalıştığını ancak ağır olduğu için çekemediğini anlatan Yasak, “Şafak’ı dışarı çekip ambulans çağırmak istedim. Taşıyamadığım için sürükleyerek çıkarmaya çalıştım. Buradaki amacım, ilk olarak Kadir ile Şafak’ı birbirinden uzaklaştırmak, dışarıya çıkardıktan sonra vale kulübesine haber verip, Şafak için 20-30 metre ileride bulunan taksi durağından araç çağırmalarını isteyecektim. Daha sonra Kadir, Şafak’ı dışarıya çıkaracağım kapının oraya gelerek rasgele 2 el daha ateş etti. Bu mermilerden biri bana da gelebilirdi. Hayatımda daha önce hiçbir çatışmanın içerisinde bulunmadım. İnsanlar ambulansı aramaya başlayınca Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu çekmeyi, tam kapının önünde bırakıp Kadir ile birlikte oradan uzaklaştım” dedi.

HAKİM: “KARDEŞİNİ NEDEN TUTMADIN?”

Olaydan sonra sabaha kadar kardeşi ile sokaklarda gezdiklerini anlatan Yasak, Mahmutyazıcıoğlu’nun öldüğünü duyduktan sonra da silahı kendisinin sakladığını söyledi.

Ali Yasak’ın ifadesi üzerine Sulh Ceza Hakimi şüpheliye, fiziki olarak kardeşine daha yakın olmasına rağmen kardeşini tutabilecekken neden maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu tutmaya devam ettiğini sordu. Şüpheli Yasak ise bu soruya, “Olayın şoku ile ben de tam olarak ne yaptığımı bilemedim. Aklıma ilk gelen şeyi yaptım. Amacım maktulün daha fazla zarar görmesini engellemekti. Başka bir niyetim yoktu. Kendisini sürükleyerek onun yaralanmasına ya da ölümüne neden olacağını düşünmedim” dedi.