Ankara’da ulaşıma zam

Ankara’da öğrenci biletleri de arttı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Aralık ayı 3. birleşim toplantısında belediye otobüslerinde uygulanan ücret tarifesinde değişikliğe gidildi.

Oy çokluğuyla kabul edilen zamla birlikte halihazırda 26 TL olan tam bilet ücreti, yüzde 35’lik artışla 35 TL’ye yükseltildi.

Artış kararı, tam biletlerin yanı sıra öğrencilerin ulaşım kartlarında da geçerli olacak. Değişiklikle birlikte 12,5 TL olan öğrenci geçiş ücreti 17 TL’ye yükselecek. Ayrıca öğrencilerin 8 liraya kullandıkları aktarma hakları da zamlanarak 10 TL olacak.