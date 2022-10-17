Haitili Şarkıcı Mikaben Sahnede Öldü!

Gerçek adı Michael Benjamin olan 41 yaşındaki Haitili şarkıcı Mikaben, Fransa’nın başkenti Paris’teki Accor arenada 10 bin hayranı önünde konser verdi. Ancak performansı sırasında bir anda yere yığılan Mikaben’in kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği bildirildi.

Konser organizatörü Twitter’dan yaptığı açıklamada, 41 yaşındaki oyuncunun Accor Arena sahnesinde 10.000 ziyaretçinin önünde gösteri sırasında yere yığıldığını ve acil servislerin tüm çabalarına rağmen hayatını kaybettiğini söyledi.

Instagram’da bir milyondan fazla hayranı tarafından takip edilen Mikaben, Haitili grup Carimi ile sahne aldı. Sosyal medyada yayınlanan videolarda şarkıcının aniden performansını kesintiye uğrattığını ve şok olmuş seyircilerin önünde sahneden inerken yere yığıldığını gösteriyor. 41 yaşındaki Mikaben, hamile karısı Vanessa’yı ve iki yaşındaki kızını geride bırakarak yaşamını yitirdi. Çiftin ikinci çocuğunun Aralık ayında dünyaya gelmesi bekleniyor.

“Neslimizin en etkili sanatçılarından biri Mikaben”

Haiti Başbakanı Ariel Henry, üzücü olayın ardından genç ve çok yetenekli sanatçının ani ölümü karşısında şoke olduğunu sosyal medya hesabında yazdı. Haiti doğumlu rapçi Wyclef Jean, Miami Herald ile yaptığı röportajda Mikaben’i “neslimizin en etkili ve ilham verici genç sanatçılarından biri” olarak nitelendirdi.

Carimi fait son entrée sur la scène de l’Accor Arena de Paris sous les acclamations du public. 🎥 : @BelkisGaspar pic.twitter.com/vKNPpDgwEK — TICKET MAGAZINE (@TICKETmaghaiti) October 15, 2022

Tanınmış şarkıcı Lionel Benjamin’in oğlu olan Mikaben, 1981 yılında Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’de doğdu. Carimi grubunun “Baby I Missed You” ve “Fanm sa Move” gibi birçok hit parçasında yer aldı.

FIFA ve UEFA’nın NATO’yla İlişkisi

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

