ABD İran Savaşı! İran, Dünya Kupası’ndan çekildi

ABD İran Savaşı! 2026 Dünya Kupası tehlikede

FIFA, 2026 Dünya Kupası ev sahipliğini ABD, Kanada ve Meksika’ya vermişti.

Meksika’da kartel lideri El Mencho’nun devlet güçleri tarafından öldürülmesi sonrası ülkede adeta iç savaş çıktı.

ABD İran Savaşı’nın Ortadoğu’yu kasıp kavurması sonrası İran, 2026 Dünya Kupası’ndan çekildiğini açıkladı.

İran, Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile oynayacakları üç grup maçının da ABD’de olacağını belirterek, kafilenin güvenliğinin tehlikede olduğunu vurguladı.

Bu arada ABD-İran Savaşı’nın başlamasıyla İran Ligi’ndeki karşılaşmalar durduruldu.

İran’ın Dünya Kupası’nda çekilmesi ya da çıkarılması durumunda yerine Galatasaraylı Victor Osimhen ve Beşiktaşlı Wilfred Ndidi’nin formasını giydiği Nijerya Milli Takımı’nın dâhil edileceği bildirildi.

ABD İran Savaşı’nın başlamasıyla FIFA’nın Dünya Kupası’nda 104 maçın 78’ine ev sahipliği yapacak ABD’nin savaş politikası karşında ne yapacağı belirsiz.

Yurtdışında Venezuela’nın ardından İran’a operasyon yapan ABD, özellikle göçmenlere karşı ICE polisinin tutumu nedeniyle iç anlamda da karışıklık yaşıyor.

FIFA ve UEFA, Ukrayna savaşı sonrası ise Rusya’yı tüm uluslararası futbol müsabakalarından men etmişti.

ABD, İran’da okulu vurdu – Video