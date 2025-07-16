İsrail’in Suriye saldırısına karşı TBMM’den sert tepki: Tezkere kabul edildi

İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’a yönelik saldırılarının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasını taşıyan bir tezkereyi kabul etti. Tezkerede İsrail’in eylemleri “hukuk tanımazlık” ve “bölgesel barışa tehdit” olarak tanımlanırken, uluslararası topluma da net bir çağrı yapıldı.

‘Saldırganlık stratejisi açıkça ortada’

TBMM Başkanlığı tarafından sunulan ve Genel Kurulda kabul edilen tezkerede, İsrail’in Gazze ve Filistin topraklarında süren saldırılarına Şam’ı da eklemesinin, bölgede topyekûn bir çatışma stratejisi yürüttüğünü ortaya koyduğu belirtildi.

“İsrail’in hukuk tanımazlığı bugün yüzünü bir kez daha Suriye’de göstermiştir” denilen metinde, bu son saldırıların, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiği gibi, Filistin’e yönelik soykırımın üzerini örtmeye yönelik yeni bir saldırganlık biçimi olduğuna dikkat çekildi.

‘Uluslararası toplumun sessizliği cesaret veriyor’

Tezkerede, İsrail’in eylemlerinin bölgeyi istikrarsızlaştırma amacı taşıdığı ve uluslararası toplumun sessizliğinin bu pervasızlığa cesaret verdiği vurgulandı. Açıklamada, “Tüm insanlıkça güçlü bir tepki verilmediği sürece barış, güvenlik ve istikrar zarar görmeye devam edecektir” ifadesi yer aldı.

‘Suriye halkının yanındayız’

Meclis, tezkere aracılığıyla Suriye halkına da destek mesajı verdi: “Uzun yıllar boyunca büyük acılar çekmiş Suriye halkının yanında olduğumuzu yineliyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi, huzuruna kasteden tüm eylemlerin karşısında olduğumuzu en güçlü şekilde vurguluyoruz.”

‘Netanyahu ve ekibine çıkar sağlıyor’

TBMM tezkeresinde, Suriye’deki barış ve istikrarın tüm bölgeye katkı sağlayacağı vurgulandı. Aksi yöndeki gelişmelerin ise “varlığını kan ve çatışma üstüne kuran Netanyahu ve ekibine çıkar sağlayacağı” ifadesiyle dikkat çekildi.

Uluslararası topluma çağrı

Son olarak, Türkiye’nin bölgesel barış için her türlü çabayı göstermeye devam edeceği vurgulandı ve dünya kamuoyuna çağrı yapıldı: “İsrail’in bölgesel krizi derinleştiren ve dünya barışını tehdit eden saldırganlığına karşı uluslararası toplumu sesini yükseltmeye; etkili, tutarlı ve kararlı önlemler almaya bir kez daha davet ediyoruz.”

