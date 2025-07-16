Emma Watson’a altı ay araç kullanma yasağı

Dünyaca ünlü oyuncu Emma Watson, 2024 yılında İngiltere’nin Oxford kentinde gerçekleşen bir hız ihlali nedeniyle araç kullanmaktan men edildi. Mahkeme, hız ihlali nedeniyle Watson’a altı ay boyunca sürücü belgesi kullanma yasağı getirirken, oyuncunun daha önce de trafik ceza puanları bulunduğu belirtildi.

Emma Watson’ın hız ihlali kameraya takıldı

31 Temmuz 2024’te Oxford’da 30 mil/saat hız sınırının uygulandığı bir bölgede 38 mil/saat hızla seyir halinde olan Emma Watson, bir trafik kamerası tarafından tespit edildi. PEOPLE’ın doğruladığı bilgiye göre olay, yaklaşık bir yıl sonra 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü High Wycombe Sulh Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

BBC’nin aktardığına göre, 35 yaşındaki oyuncunun daha önce de sürücü belgesinde dokuz ceza puanı bulunuyordu. Mahkeme, Watson’a 1.044 sterlin (yaklaşık 1.396 dolar) para cezası verdi. Duruşma yalnızca beş dakika sürdü; oyuncu mahkemeye katılmadı.

Işıklar altından akademik hayata

Harry Potter serisinde Hermione Granger rolüyle tüm dünyada tanınan Watson, son yıllarda kamera önünden uzak bir yaşam sürüyor. 2024 yılının Eylül ayında Oxford Üniversitesi’nde yaratıcı yazarlık yüksek lisans programına başlayan oyuncu, 2023’te British Vogue’a verdiği bir röportajda bu kararının ardındaki nedenleri anlatmıştı.

“Bu mola verdiğim için çok mutluyum,” diyen Watson, “Artık kendime ait bir sesim, yaratıcı alanım ve bir tür bağımsızlığım var. Eskiden yoktu. Şimdi sahip olduğum netliği hiçbir şeye değişmem,” ifadelerini kullanmıştı.

Son yıllarda sessizliğini koruyor

Watson, oyunculuk kariyerine ara verdikten sonra yalnızca sınırlı sayıda etkinlikte görüntülendi. Son olarak 14 Şubat’ta Oakland, Kaliforniya’daki NBA All-Star Celebrity Game’de görüldü; ardından mayıs ayında Cannes Film Festivali’ne katıldı. PEOPLE’a konuşan bir kaynak, oyuncunun basketbol etkinliği sırasında “çok sade ve sakin” göründüğünü, etkinlikten keyif aldığını belirtti.

Yönetmenlik ve girişimcilik yolunda

Brown Üniversitesi’nde İngiliz Edebiyatı eğitimi aldıktan sonra Oxford’da akademik yolculuğuna devam eden Watson, 2022 yılında Prada Paradoxe kampanyasıyla yönetmenliğe adım atmıştı. 2023 yılında ise kardeşi Alex Watson ile birlikte kendi cin markasını piyasaya sürdü.