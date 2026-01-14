İran halkı geri adım atmıyor

“İran’da rejim katliam yapıyor”

İran’da, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasından sonra milyonlarca insan sokaklara döküldü.

Donald Trump “İran devlet binalarını ele geçirin” derken kurşunlara hedef olmaktan kaçınan halk büyük kalabalıklar halinde hareket etmeye başladı.

Dün gece sadece Tahran’da 1 milyonu aşkın insan sokaklardaydı.

ABD’den CBS News’in haberine göre, ülkede iki haftayı aşkın süredir devam eden rejim karşıtı protestoların bastırılması sırasında son derece yüksek sayıda can kaybı yaşandığına dair ciddi endişeler bulunuyor.

Ülke içinden kısmen yeniden kurulan telefon bağlantılarına dayanan kaynaklar, en az 12 bin, hatta 20 bine kadar protestocunun öldürülmüş olabileceğini bildirdi.

Bu iddialar, muhalif medya kuruluşları ve ülkeyle temas hâlindeki uluslararası kaynaklar tarafından da dile getirildi.

CBS News, Tahran yakınlarındaki bir morgda yüzlerce cesedin yan yana dizildiğini gösteren bir videoyu doğruladığını bildirdi. Görüntülerde cesetler üzerinde kurşun yaraları, saçma izleri ve ağır darp belirtileri açık biçimde görüldü.

Yetkililer protestolar boyunca resmî ve düzenli bir ölü sayısı açıklamazken, Reuters’a konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, protestoların başlangıcından bu yana yaklaşık 2 bin kişinin öldüğünü ileri sürerek, şiddeti “yabancı destekli unsurlara” bağladı.

Ancak sahadan gelen bulgular ile uluslararası kaynakların aktardıkları, bu resmî söylemin ölçeği ciddi biçimde küçülttüğüne işaret etti.

Bu arada Kürt milliyetçi grup Kürdistan Özgürlük Partisi’nin (PAK) askeri kanadı olan Kürdistan Ulusal Ordusu, kuzeybatıdaki Kermanshah şehrinde İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) karargahını ele geçirdiğini iddia etti.

Tahran’dan gelen görüntüler korkunç – Video