Rojin Kabaiş’in otopsisinde iki DNA bulundu

Rojin Kabaiş’te cinayet iddiası güçleniyor

27 Eylül 2024’te Van’da kaldığı yurttan çıkan ve bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş’in cansız bedeni, 15 Ekim 2024’te Mehmet Emin Ankay tarafından göl kıyısında bulunmuştu.

Otopsi sonucuna göre, Kabaiş’in suda boğulduğu belirtilirken, yürütülen soruşturma ise 10 aydır devam ediyor. Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş “Otopside iki farklı erkeğe ait DNA bulundu. 10 aydır araştırılıyor. Demek ki o kişiler suçlu. Araştırma yapılıyor” dedi.

‘Soruşturma niye bu kadar uzun sürdü?’

Kabaiş çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

“Kimin yaptığını öğrenmek istiyoruz. İntihar dediler. Biz de ‘Eğer intiharsa kanıt gösterin’ diyoruz. Niye intihar edecek? İntihar edeceği bir durum ortada yoktu. En önemli olan nokta iki DNA olması. Niye soruşturma bu kadar uzun sürdü?”