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Mauro Icardi, güvercin yemiş!

Sergi Gomez, eski takım arkadaşı olan Galatasaraylı Mauro Icardi'nin parkta öldürdüğü güvercini pişirip yediğini öne sürdü

NationalTurk NL06/08/2025
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Sergi Gomez, eski takım arkadaşı olan Galatasaraylı Mauro Icardi'nin parkta öldürdüğü güvercini pişirip yediğini öne sürdü
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1 Mauro Icardi ile ilgili bir iddia daha
1.1 “Mauro Icardi güvercini vurdu ve yedi”

Mauro Icardi ile ilgili bir iddia daha

Özellikle son dönemde Wanda Nara ile boşanması ve polemikleriyle gündeme gelen Galatasaraylı Mauro Icardi ile ilgili bir ilginç iddia daha ortaya atıldı. Arjantinli futbolcuyla, Barcelona altyapısında birlikte yetişen ve daha sonra Espanyol forması giyen Sergi Gomez, Post United adlı podcast yayınında çok ilginç bir anı anlattı.

“Mauro Icardi güvercini vurdu ve yedi”

Sergi Gomez, “Barcelona altyapısında 3-4 yıl beraberdik ve bunun 1 yılında aynı daireyi paylaştık. Mauro Icardi bir gün beni çağırdığı parkta gözüne kestiği bir güvercini yüksek bir ağaçta olmasına karşın attığı taşla vurdu. Güvercinin 20-30 metreden düştüğünü gördüm. Ardından La Masia’ya döndüğümüzde önce tüylerini yolduğu güvercini pişirip karşımda yedi. O anda, ‘İlk gördüğüm buysa sonra neler olacağını düşünemiyorum’ dedim” açıklamasında bulundu.

 

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NationalTurk NL06/08/2025
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