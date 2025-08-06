Mauro Icardi, güvercin yemiş!

Mauro Icardi ile ilgili bir iddia daha

Özellikle son dönemde Wanda Nara ile boşanması ve polemikleriyle gündeme gelen Galatasaraylı Mauro Icardi ile ilgili bir ilginç iddia daha ortaya atıldı. Arjantinli futbolcuyla, Barcelona altyapısında birlikte yetişen ve daha sonra Espanyol forması giyen Sergi Gomez, Post United adlı podcast yayınında çok ilginç bir anı anlattı.

“Mauro Icardi güvercini vurdu ve yedi”

Sergi Gomez, “Barcelona altyapısında 3-4 yıl beraberdik ve bunun 1 yılında aynı daireyi paylaştık. Mauro Icardi bir gün beni çağırdığı parkta gözüne kestiği bir güvercini yüksek bir ağaçta olmasına karşın attığı taşla vurdu. Güvercinin 20-30 metreden düştüğünü gördüm. Ardından La Masia’ya döndüğümüzde önce tüylerini yolduğu güvercini pişirip karşımda yedi. O anda, ‘İlk gördüğüm buysa sonra neler olacağını düşünemiyorum’ dedim” açıklamasında bulundu.