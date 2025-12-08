Antalya ve Van’da paniğe yol açan depremler yaşandı

Türkiye, gece saatlerinde iki farklı ilde meydana gelen depremlerle yeniden sarsıldı. Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde saat 03.31’de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedilirken, akşam saatlerinde Van’ın Tuşba ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir başka sarsıntı yaşandı. AFAD verilerine göre her iki deprem de kısa süreli paniğe neden olurken, ekipler tarafından bölgelerde tarama çalışmaları başlatıldı.

Antalya Konyaaltı’nda 4,3’lük deprem

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 03.31’de merkez üssü Konyaaltı olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 20,75 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Bölgede kısa süreli panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre olumsuz bir ihbar yapılmadı.

Van Tuşba’da 4,6 büyüklüğünde deprem

Günün erken saatlerinde Antalya’da yaşanan sarsıntının ardından bu kez Van’da deprem meydana geldi. Saat 22.17’de merkez üssü Tuşba olan 4,6 büyüklüğündeki deprem, yerin 6,11 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

