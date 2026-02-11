Rojin Kabaiş’in kaldığı yurtta yeni olay

Van’ın Tuşba ilçesinde bulunan Seyit Fehim Arvasi Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Yurdu’nda kalan Şırnak nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki üniversite öğrencisi N.Ö., kaldığı odanın penceresinden düşerek yaralandı. Şüpheli olarak değerlendirilen olay sonrası genç kadın hastaneye kaldırılırken, olayın ayrıntılarına ilişkin inceleme sürüyor.

Olay yurtta meydana geldi

Edinilen bilgilere göre olay, 3 Şubat günü yurtta yaşandı. İddiaya göre N.Ö., henüz belirlenemeyen bir nedenle kaldığı odanın penceresinden düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Tedavisi sürüyor

Ayaklarında kırıklar oluştuğu belirtilen genç kadın, yarı baygın halde Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. N.Ö.’nün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Aynı yurtta Rojin Kabaiş kalmıştı

Diyarbakır’dan okumak için Van’a giden ve bir süre kayıp olarak aranan Rojin Kabaiş’in de aynı yurtta kaldığı, genç kadının cansız bedeninin daha sonra Van Gölü kıyısında bulunduğu biliniyor.

