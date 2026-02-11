Türkiye

Rojin Kabaiş’in kaldığı yurtta yeni olay

Van’da daha önce Rojin Kabaiş’in de kaldığı kız yurdunda bu kez başka bir üniversite öğrencisi yüksekten düşerek yaralandı. Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NationalTurk FR11/02/2026
12 1 dakika okuma süresi
Van’da daha önce Rojin Kabaiş’in de kaldığı kız yurdunda bu kez başka bir üniversite öğrencisi yüksekten düşerek yaralandı
Van’da daha önce Rojin Kabaiş’in de kaldığı kız yurdunda bu kez başka bir üniversite öğrencisi yüksekten düşerek yaralandı

Van’ın Tuşba ilçesinde bulunan Seyit Fehim Arvasi Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Yurdu’nda kalan Şırnak nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki üniversite öğrencisi N.Ö., kaldığı odanın penceresinden düşerek yaralandı. Şüpheli olarak değerlendirilen olay sonrası genç kadın hastaneye kaldırılırken, olayın ayrıntılarına ilişkin inceleme sürüyor.

Olay yurtta meydana geldi

Edinilen bilgilere göre olay, 3 Şubat günü yurtta yaşandı. İddiaya göre N.Ö., henüz belirlenemeyen bir nedenle kaldığı odanın penceresinden düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Tedavisi sürüyor

Ayaklarında kırıklar oluştuğu belirtilen genç kadın, yarı baygın halde Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. N.Ö.’nün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Aynı yurtta Rojin Kabaiş kalmıştı

Diyarbakır’dan okumak için Van’a giden ve bir süre kayıp olarak aranan Rojin Kabaiş’in de aynı yurtta kaldığı, genç kadının cansız bedeninin daha sonra Van Gölü kıyısında bulunduğu biliniyor.

Bağlantılar
NationalTurk FR11/02/2026
12 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk FR

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu