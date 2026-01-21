Haldun Dormen hayatını kaybetti

Türk tiyatrosu büyük bir çınarını kaybetti. Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen’in 97 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Dormen’in gelini gazeteci Ayşe Arman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Hepimizin başı sağ olsun. Hocaların hocası Haldun Dormen’i az evvel kaybettik. Derin bir üzüntü içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Haldun Dormen yoğun bakıma alınmıştı

Haldun Dormen’in kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alındığı belirtildi. Usta sanatçının oğlu Ömer Dormen, 12 Ocak’ta babasının entübe edildiğini duyurmuştu.

Cep Tiyatrosu’ndan Dormen Tiyatrosu’na uzanan yol

5 Nisan 1928’de Mersin’de dünyaya gelen Haldun Dormen, Sait Ömer Bey ile Nimet Rüştü Hanım’ın çocuğuydu. Galatasaray Lisesi ve Robert Kolej’de eğitim gören Dormen, ardından ABD’de üniversiteye gitti ve tiyatrolarda çalıştı. 1954’te Türkiye’ye dönen Dormen, Beyoğlu’nda Erol Günaydın, Nisa Serezli, Metin Serezli ve Erol Keskin ile Cep Tiyatrosu’nu kurdu. Dormen Tiyatrosu’nu ise 1957’de hayata geçirdi.

Haldun Dormen, Erol Günaydın’dan Altan Erbulak’a, Metin Serezli’den Nisa Serezli’ye, İzzet Günay’dan Yılmaz Köksal’a kadar birçok sanatçının yetişmesinde önemli rol oynadı. Dormen, 1961’de Türkiye’de Batılı anlamdaki ilk müzikal olarak kabul edilen “Sokak Kızı İrma”yı sahneledi.

Usta sanatçı, 1959’da Betül Mardin ile evlendi. Sekiz yıl süren bu evliliğinden Ömer adlı bir oğlu dünyaya geldi. Devlet sanatçısı unvanına da sahip olan Dormen’in bu yıl sanat hayatının 72. yılını kutladığı belirtildi.

Haldun Dormen, 1990’lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanıyla ödüllendirildi. Dormen’in ayrıca birçok önemli festivalde onur ödülüne değer görüldüğü aktarıldı.

