İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 47 zanlı yakalanmış, devam eden çalışmalarda 4 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Bugün bir kişinin daha yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 52’ye ulaştı.

İBB soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasında dikkat çeken isimler var

Operasyon kapsamında İSKİ Genel Müdürü Şafak Basa, yardımcısı Begüm Çelikdelen, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun ve Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya da gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

Gözaltına alınan 52 şüpheliden 30’unun ifade işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi. Şüphelilerin adliyeye sevk işlemlerinin yarın yapılması bekleniyor.

Soruşturmanın kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” gibi suçlamaları kapsıyor.

Ayrıca, Ekrem İmamoğlu‘nun tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı süreçte, soruşturmanın kapsamı genişletilerek farklı illerde de operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

