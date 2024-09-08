Venezuela muhalefet lideri Edmundo González ülkeyi terk etti

Venezuela hükümeti, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Edmundo González’in ülkeyi terk ederek İspanya’ya sığınma talebinde bulunduğunu duyurdu.

González saklanıyordu ve muhalefetin Temmuz ayındaki cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına itiraz etmesinin ardından kendisi için tutuklama emri çıkarıldı. Seçim sonuçları hükümet kontrolündeki Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından Nicolás Maduro’nun galip ilan edildiği seçimlerde ortaya çıkmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodríguez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birkaç gün önce İspanya’nın Caracas Büyükelçiliği’ne “gönüllü olarak” sığınma talebinde bulunan Gonzalez’in, İspanya hükümetinden siyasi sığınma talebinde bulunduğunu söyledi.

Caracas’ın güvenli geçişi kabul ettiğini ve ayrıldığını da sözlerine ekledi.

Edmundo González kendi isteğiyle İspanya’ya gitti

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, González’in kendi isteğiyle ve İspanyol Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçakla ülkeden ayrıldığını söyledi.

İspanya hükümetinin tüm Venezuelalıların siyasi haklarına bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

González’in avukatı AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, González’in ülkeden ayrılıp İspanya’ya gittiğini doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Venezuela’dan ayrılırken, güvenlik güçleri başkent Caracas’taki Arjantin Büyükelçiliği’ni kuşattı .

Başkan Maduro’nun altı siyasi muhalifi orada saklanıyor. Ülkenin dışişleri bakanlığı içeride terör eylemleri planlandığını iddia etti.

Venezuela, yetkililerin Devlet Başkanı Maduro’yu 28 Temmuz seçimlerinin galibi ilan etmesinden bu yana siyasi bir kriz içinde.

Muhalefet, González’in rahat bir farkla kazandığına dair kanıtları olduğunu iddia etti ve internete, González’in Maduro’yu ikna edici bir şekilde yendiğini gösteren ayrıntılı oy sayımları yükledi.

ABD, Avrupa Birliği ve bazı Latin Amerika ülkeleri de dahil olmak üzere çok sayıda ülke, Caracas’ın ayrıntılı oylama verilerini yayınlaması öncesinde Devlet Başkanı Maduro’yu kazanan olarak tanımayı reddetti.

Devlet Başkanı Maduro hükümeti, seçimden bu yana 2.400’den fazla kişiyi gözaltına aldı ve BM’nin “korku iklimi” olarak adlandırdığı bir durum yarattı.

González, hükümetin önde gelen politikacılarının kendisinin “parmaklıklar ardında” olması gerektiğini söylemelerinin ardından tutuklanma korkusuyla 30 Temmuz’dan bu yana saklanıyordu.

Maduro yönetimine yakın olan başsavcılık, González’i komplo kurmak ve belge sahteciliği yapmak gibi “ciddi suçlarla” suçladı.

75 yaşındaki isim, ana muhalefet koalisyonu tarafından aday olarak kaydedilinceye kadar bu yılın mart ayında pek tanınmıyordu.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak ilk tercihi, oyların %93’ünü alarak açık ön seçimi kazanan karizmatik María Corina Machado olmuştu.

Ancak kendisini kamu görevinden alıkoyan yasağı kaldırma çabaları hükümet kontrolündeki yetkililer tarafından reddedilince, muhalefet alternatif bir aday bulmak zorunda kaldı.

Muhalefetin bir adayının daha engellenmesinin ardından muhalefet, González’in ismini öne sürdü.

Muhalefet, onun da aday olmasının engellenmesinden korktuğu için González’i geri planda tutarken, Machado ülkenin dört bir yanını dolaşıp insanlara kendisine oy vermeleri çağrısında bulundu.

Seçim gecesi, Sayın González, CNE’nin oyların %52’sini alarak Sayın Maduro’yu kazanan ilan etmesine itiraz ederek María Corina Machado ile yan yana göründü.



Venezuelalılar tartışmalı seçim sonuçlarının ardından polisle çatıştı.

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