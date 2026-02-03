Donald Trump: Jeffrey Epstein bana karşı çalıştı

Donald Trump topu Bill Clinton’a attı

ABD Başkanı Donald Trump, pedofil sapık Jeffrey Epstein ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump’ın açıklamaları şöyle:

Jeffrey Epstein’le hiçbir alakam yok.

Adalet Bakanlığı’na (DOJ) bakarsanız, yaklaşık 3 milyon sayfa belge yayımladılar.

Açıkçası DOJ bence ‘yapacak başka işlerimiz var’ demeliydi.

Bill Clinton, Bill Gates ve birçok kişi hakkında sorular var ama benimle ilgili hiçbir şey yok.

Hatta daha da ilginci, Jeffrey Epstein’ın Michael Wolff adlı bu adi yazarla birlikte Donald Trump’ın seçimi kaybetmesi için komplo kurduğu ortaya çıktı.

Yani Epstein, bir yazarla birlikte benim seçimi kaybetmem için çalışıyordu.

Bu da başlı başına şunu gösteriyor: Bu adamla hiçbir bağım yok.

Ama korkunç olan, bu mesele için ne kadar zaman harcandığı.

Epstein hayattayken, 10 yıl önce kimse umursamıyordu.

Şimdi ise bu konu geri tepmeye başladı, çünkü Bill Clinton bu işin çok büyük bir parçası.

Demokratlar bu konuyu zorluyor ama sorun şu ki, Epstein’la birlikte olan ve onunla komplo kuranların Demokratlar olduğu ortaya çıkıyor.

Bu yüzden yakında onlardan bir geri çekilme göreceksiniz.

Düşünsenize, birlikte çalışıp benim seçimi kaybetmemi sağlamaya çalıştılar.

Ama burası Oval Ofis… demek ki pek işe yaramamış.

Donald Trump’tan Epstein açıklaması – Video