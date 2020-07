Cemal Enginyurt İhraç Edildi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ihraç edildi. Enginyurt, Cumhur İttifakı ortağı AKP’yi ve Bakan Pakdemirli’yi sert ifadelerle eleştirmişti.

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yönelik eleştirilerinin ardından ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen MHP’li Cemal Enginyurt partisinden ihraç edildi.

Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk konuyla ilgili kurul kararını şöyle açıkladı:

“21 Temmuz 2020 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden kesin çıkarma talebi ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Ordu İli Altınordu ilçesi üyesi ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu’nun 30 Temmuz 2020 tarihinde yaptığı toplantı sonucu alınan karar ile Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü’nün 78’inci maddesinin ‘kesin çıkarma cezasını gerektiren haller başlıklı’ 4. bendinin (c), (e) ve (i) fıkrası hükümleri uyarınca parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verilmiştir.”

İhraç kararını Twitter hesabından yorumlayan Enginyurt “MHP den ihraç ettiniz. Ülkücülüğümü almadınız, alamazsınız. İhraç edenler, bir gün sıra size de gelir. Konuşmamı kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz. Ülkücülerin sesini kimse kesemez. Millet, devlet ve Ordulular için hep doğruları konuşan olacağım” ifadelerini kullandı.

“Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhafet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur ittifakından başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün tarım bakanı… Biz anlatamıyor muyuz projeleri. Muhalefet mi ettik size?” Kaynak: Cemal Enginyurt MHP’den ihraç edildi