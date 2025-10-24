RTÜK’te görev değişimi

RTÜK’te seçim günü!

RTÜK, Radyo Televizyon Üst Kurulu, bugün yeni başkanını seçti. Yeni başkan, Ebubekir Şahin’in yerine, Mehmet Daniş oldu. Eski Tarım Bakan Yardımcısı ve eski AK Parti Çanakkale Milletvekili olan hukukçu Mehmet Daniş, uzlaşmacı kimliğiyle tanınıyor. Bu arada Ebubekir Şahin’in ise Türk Telekom CEO’luğuna atanması bekleniyor. Daniş 22. 23. ve 24. Dönemde AKP Çanakkale Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yer almıştı. Mehmet Daniş, TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilerek 27 Haziran 2021 tarihinde görevine başlamıştı.