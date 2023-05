Kılıçdaroğlu: Sahtekarlık Yapandan Cumhurbaşkanı Olmaz

Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin ikinci turuna beş gün kala depremin yıktığı Hatay’da düzenlenen Millet Buluşması’na katıldı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

“Beni büyük bir dikkatle dinlemenizi isterim. Bir çadırdayız ortam biraz sıcak. Benden önce konuşan arkadaşlara, ev hanımından esnafa kadar, genç işsize kadar herkese yürekten teşekkür ederim. Acılarını dertlerini dile getirdikleri için.

Birkaç konuda düşüncelerimi açıklayacağım. Birincisi şu. Büyük acılar yaşadınız. Buraya beşinci kez geliyorum. Her bir depreme maruz kalan, yakınlarını kaybeden, herkese yeniden başsağlığı diliyorum. Herkesi ama herkesi yürekten kucaklıyorum.

İki konuda düşüncelerimi aktarmak isterim. Evleri yıkılan, işyerleri yıkılan, ahırı yıkılan herkesi ama herkesin evini, iş yerini, ahırını yapacağız 5 kuruş almadan bu binaları teslim edeceğiz.

Bu konuda bütün çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlanmış durumda. 5 yıl ödemesiz 20 yıl vadeli çok düşük faizle uluslararası kredi bulunmuş vaziyette. Sözleşmeler yapılmış vaziyette. Hiç kimse endişe etmesin. Söz verdim mi mutlaka ama mutlaka yapacağım. Nokta.

İki. Depremle ilgili ikinci konu. Bölgenin Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Hatay bütün bu bölgelerin üretim üssü olması için çaba harcayacağım.

1 milyona yakın konut yapılacak. 5 kapı olsa 5 milyon. Bunların tamamını bu bölgede yapacağız. Fabrikalar bu bölgede kurulacak, üretim bu bölgelerde yapılacak. Bu bölge kazanacak.

Sığınmacılar. Bu konuda büyük şikayetler var biliyorum. Türkiye’de 81 il var tamamında aynı şikayetler var. iktidar sahipleri diyorlar ki biz sığınmacıları göndermeyeceğiz. Önümüzdeki seçim bu bağlamda önemlidir.

Elini vicdanına koyan ve gerçekten de sığınmacıların ırkçılık yapılmadan kendi ülkelerine gönderilmelerini sağlayan projeler hazır. En geç 2 yıl içinde herkesi kendi ülkelerine göndereceğiz. En geç 2 yıl içinde.

Bu konuda siyasi partilerin liderleri yani Millet İttifakı olarak anlaştık.

Şunu da ifade edeyim. Geri kabul anlaşması yaptılar. Yani Türkiye’yi bir anlamda sığınmacı deposu haline getirdiler. Asla ve asla Türkiye’yi bir sığınmacı deposu yapmayacağız ve Türkiye’yi buradan kesinlikle çıkaracağız.

Suriye ile barışı sağlayacağım. Suriyeli kardeşlerimiz hafta sonu isterlerse Türkiye’ye gelebilirler eğlenebilirler ama kendi ülkelerinde huzur içinde yaşamalarını isteriz.

Öteden beri yani düşündüğümden beri, siyasete girmediğimden beri terörü her ortamda bir insanlık suçu olarak ifade ettim. Kim teröre destek veriyorsa, kim teröristlerle yan yana duruyorsa, kim onların musluğuna su taşıyorsa Allah bin belasını versin.

Terör nereden gelirse nasıl gelirse gelsin hepimizin ortak mücadele etmesi lazım. Beni derinden üzen nokta şu. Bu konuyu lütfen sessiz dinleyin.

Siyaset ahlak işidir. Ahlaklı adamların siyaset yapması lazım. Rakibine elbette sert sözler söyleyebilir. Buna da saygı duyarım. Birbirimizi eleştirebiliriz. Ama siyaset rakibine iftira atmak, kumpas kurmak değildir.

Allah bizi kumpasçılardan, Allah bizi sahtekarlardan korusun. Sahtekarlık yapan adamdan cumhurbaşkanı olmaz.

Bizim ahlaki değerler üzerine siyaset yapmamız lazım. Daha düne kadar bizim terör örgütleriyle işbirliği yaptığımızı söylediler. Bununla ilgili sahte videolar hazırladılar. Ve dün televizyona çıkan kişi montajlı görseller yaptıklarını ve bunları vatandaşlara kullandıklarını ve onlara anlattıklarını ifade ettiler.

Allah’a sığınıyorum. Haksızlık karşısında, iftira karşısında Allah’a sığınıyorum.

Rahmetli babam derdi ki oğlum sen doğru dur, eğri belasını bulur. Samimi söylüyorum, her yerde her ortamda hiçbir ayrım yapmadan bütün vatandaşlarımı kucakladım. Her türlü iftiraya saldırıya maruz kaldım, linçlere maruz kaldım. Ama bu ülkenin güzel insanlarını her zaman kucakladım, hiçbir ayrım yapmadım, yapmayacağım.

Size söz veriyorum. 85 milyona söz veriyorum. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım söz veriyorum.”

