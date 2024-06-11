Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan iade-i ziyaret

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iade-i ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel karşıladı.

Erdoğan ve Özel, Genel Merkez önünde tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel’in CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmesi basına kapalı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile Genel Merkezdeki başkanlık makamında görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’i konuk etmişti

Erdoğan, Özgür Özel’i 2 Mayıs’ta AK Parti Genel Merkezinde kabul etmişti. Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı.

Öte yandan, CHP Genel Merkezinin önündeki bayraklar arasına, Erdoğan’ın ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak da asıldı.Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erdoğan’ı, parti çıkışında CHP Genel Başkanı Özel aracına kadar uğurladı.

Görüşmede, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı.

Erdoğan ile CHP Genel Merkezi’ne, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 18 yıl önce Başbakanlığı döneminde, CHP Genel Merkezinin yeni binasının açılışı sebebiyle o dönemki Genel Başkan Deniz Baykal’ı ziyaret etmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın Merkez Bankası başkanını süresinden önce değiştirme yetkisini iptal etti.

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