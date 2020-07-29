Yalova’daki Atatürk Köşkü’nde Kına Gecesi!

AKP’den Yalova belediye başkanı ve milletvekili adayı olan Aydın Demirel, kızı için Atatürk’ün Yürüyen Köşkü’nde kına gecesi düzenlendi.

Yalova’nın CHP’li eski belediye başkanı Vefa Salman ise yaşananlara sert tepki gösterdi. Sözcü’den Halil Ataş’ın haberine göre Vefa Salman şöyle konuştu:

“Mustafa Kemal Atatürk’ün 90 yıl önce Yalova’dan dünyaya çevre dersi verdiği nokta burası. Ancak bu köşkün ve bu müzenin Atatürk’ün Yalova’daki üç evinden en önemlisinin içerisinde kına gecesine izin verildi. Bunu kabullenmek bir Yalovalı için mümkün değil. Yalova’nın markası sıradanlaştırılmaya, gözden düşürülmeye, hatta unutturulmaya çalışılıyor. Bunu kabullenmek, bunun karşısında durmamak mümkün değil.

Kamu vicdanı Yalova’da ayaklar altına alınıyor, incitiliyor. Atatürk’e saygısızlık, mirasına sahip çıkmamak. Zaten 19 Temmuz da Yalova’nın kurtuluşu. Bunu önemsemeyerek, görmezden gelerek, gerçekleştirdi. Şunu kimse unutmasın Yalova Atatürk’ün kenti. ‘Benim kentim’ diye taçlandırdığı bir kent. Yalova’yı bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz.

Sanki Yalova’da kına gecesi yapacak başka bir yer kalmamış gibi orayı yönetenler, Yalova Belediyesi’ni yönetenler, hangi akla hizmet ederek orasını kına gecesine tahsis ettiler. Bunu kabullenmek, bunu anlamak mümkün değil.”