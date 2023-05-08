Fikri Sağlar: Sarayı Boşaltıyorlar

TELE 1 canlı yayınına konuk olan eski bakan Fikri Sağlar gündem yaratacak bir iddiada bulundu.

Sağlar şunları söyledi:

“Seçim ilk turda bitmeli, zaten ilk turda da bitecek görüntü o. Erzurum görüntüsü AKP’nin çöktüğünün görüntüsü.

Sarayı boşalttıklarını duyuyorum ben. Herkes eşyalarını topluyormuş. Kamu görevlilerinin bazılarından haber almıştım. Ankara’da özellikle kurullarda bulunan çalışanlar yavaş yavaş odalarını toplamaya başlamışlar.

Yani seçimi ilk turda AKP kaybediyor. Cumhur İttifakı’nın gidişi onlar için acı olacak ama Türkiye için bahar olacak.

Kemal Kılıçdaroğlu birinci turda cumhurbaşkanı olacaktır.”

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

