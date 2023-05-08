Politika

Fikri Sağlar: Sarayı Boşaltıyorlar

Eski bakanlardan Fikri Sağlar önemli bir iddiada bulunarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki çalışanların odalarını boşaltmaya başladığını ileri sürdü.

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Fikri Sağlar
Fikri Sağlar

TELE 1 canlı yayınına konuk olan eski bakan Fikri Sağlar gündem yaratacak bir iddiada bulundu.

Sağlar şunları söyledi:

“Seçim ilk turda bitmeli, zaten ilk turda da bitecek görüntü o. Erzurum görüntüsü AKP’nin çöktüğünün görüntüsü.

Sarayı boşalttıklarını duyuyorum ben. Herkes eşyalarını topluyormuş. Kamu görevlilerinin bazılarından haber almıştım. Ankara’da özellikle kurullarda bulunan çalışanlar yavaş yavaş odalarını toplamaya başlamışlar.

Yani seçimi ilk turda AKP kaybediyor. Cumhur İttifakı’nın gidişi onlar için acı olacak ama Türkiye için bahar olacak.

Kemal Kılıçdaroğlu birinci turda cumhurbaşkanı olacaktır.”

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