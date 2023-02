Erdoğan: “Be ahlâksız, be adi, be namussuz!”

Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kentsel dönüşümü muhakkak yapmamız lazım” derken muhalefete hakaretlerle yüklendi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde konuşan erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Eskiden Kızılay’ın çadırlarını görürdük her yerde, depremden hemen sonra binlerce çadır görürdük. Kızılay’ı çökerttiler, AFAD’ı çökerttiler” sözlerine isim vermeden sert tepki göstererek, “Çıkmış bir tanesi, ‘Kızılay nerede, ne çadırını ne yemeğini görmedik’ diyor. Be ahlâksız, be adi, be namussuz; günde 2,5 milyon insana bu Kızılay yemek ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu? Bir ülkede kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca yaklaşmak yenilir yutulur değildir” ifadelerini kullandı.

Depremzedelerin evlerinin bir yıl sonra teslim edilmeye başlanacağı vaadini yineleyen Erdoğan, “Devlet ile millet arasında fitne sokmaya çalışanlara prim vermeyin. Depremi bahane ederek açıkça Türkiye düşmanlığı yapanlara kulak asmayın. Yasımıza, acımıza, toprak altında yatan canlarımıza hürmeti olmayan fırsatçıların sizi karamsarlığa sürüklemesine müsaade etmeyin” diye konuştu.

Erdoğan, vatandaşlardan kendilerine bir yıl müsaade etmelerini istedi.

