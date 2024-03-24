Gökhan Zan’a şantaj soruşturması: Turgay Kocakaya tutuklandı

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay adayı olup, ardından desteğini çektiği Gökhan Zan’a tehdit ve şantaj soruşturması kapsamında gözaltına alınan Turgay Kocakaya tutuklandı.

Gökhan Zan, geçen hafta tehdit ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla adliyeye giderek suç duyurusunda bulunmuştu.

CHP’nin adayı Lüftü Savaş adına yanına gelen kişilerce adaylıktan çekilmesi yönünde kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini iddia eden Gökhan Zan, sahte kayıtlarla itibarsızlaştırma yönünde şantajlara maruz kaldığını ileri sürdü.

Gökhan Zan’ın avukatı: Montaj yapıldı

Zan’ın avukatı Deniz Kızıl, müvekkili Gökhan Zan’ın kişisel verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirerek, farklı montaj yöntemleriyle şantaj malzemesi yapıldığını belirterek, seçme ve seçilme hakkını ihlal eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Gökhan Zan adına AK Parti’lilerle pazarlık yaptığı yönünde bir telefon görüşmesi gerçekleştirip, bu görüşmeyi kaydettiği iddia edilen Turgay Kocakaya gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kocakaya, tutuklandı. Kocakaya’nın suç ortağı olduğu iddia edilen kuzeni N.K.’nin da polis tarafından arandığı belirtildi.

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