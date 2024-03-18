TİP’in geri çektiği Gökhan Zan: Adayım, çekilmiyorum

Gökhan Zan ise TİP’in kendisine yapılan şantaja boyun eğdiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu, yaptığı açıklama ile de adaylıktan çekilmeyeceğini duyurdu.

TİP Gökhan Zan açıklaması şöyle;

“Türkiye İşçi Partisi olarak, Hatay halkının iki deprem suçlusu arasında bir seçime zorlanmasının ve Lütfü Savaş’ın CHP adayı olarak dayatılmasının telafisi mümkün olmayan bir ayıp olduğunu ve acılı Hatay halkına bir hakaret anlamı taşıdığını tekrar ifade ediyoruz.

Bununla birlikte, Hatay İttifakı’nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan’ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır.

Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir.

Ancak, her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da, en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan’ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.

Türkiye İşçi Partisi, mücadelesini sadece ve sadece halkın gücüyle, halkın çıkarları doğrultusunda ve halkın sesini güçlendirmek amacıyla yürütür.

Türkiye İşçi Partisi, alacağı her türlü kararı yetkili kurullarında alır ve kurulları aracılığıyla uygular.

Türkiye İşçi Partisi, şimdiye kadar hiçbir siyasi grup ya da partiyle pazarlık ilişkisi kurmamış, bundan sonra da kurmayacaktır. Siyasetin kirli pazarlıklarla, kumpas ve şantajlarla yürütüldüğü bir ülkede temiz, dürüst ve şeffaf siyasette inat eden Türkiye İşçi Partisi olarak, ilkelerimizin üzerine hiçbir gölge düşmemesi için bugüne kadar olduğu gibi azami hassasiyeti göstereceğiz.

Başta Hatay halkına olmak üzere, Türkiye’nin gönlü TİP’ten yana atan tüm emekçilerine kararımızı duyuruyor, istemeden de olsa parçası olduğumuz bu tablo için özür diliyoruz.

Partimiz, halka karşı işlenmiş bir suça bulaşmış hiç kimseyi desteklememeyi, dolayısıyla Hatay’da da deprem suçlarında ve yıkımda payı bulunan iktidar ve ana muhalefet adayları karşısında mücadele etmeyi ve halkımızı onlara oy vermemeye çağırmayı görev bilir.”

Gökhan Zan: Çekilmiyorum

TİP tarafından yapılan açıklamanın ardından Gökhan Zan da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Kendisine ‘kumpas’ kurulduğunu belirten Zan, “Yoluma ve adaylığıma halkımla birlikte daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim” dedi.

Zan’ın açıklamasının tamamı şöyle:

“Bugün TİP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklama üzerine bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığımı ifade etmeliyim.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda, tüm muhalefet blokunun ve hemşerilerimizin itirazlarına rağmen CHP’nin aynı isim üzerinde ısrar etmesi üzerine, birçok farklı parti ve sivil toplum örgütünden arkadaşımızla görüşmelere başladık. Hatay halkının haklı itirazlarını görmezden gelenlerin ortaya koyamadığı iradeyi sergileyip hemşerilerimizi seçeneksiz ve çaresiz bırakmamak için çalışmalara başladık. Sonunda adına Hatay İttifakı dediğimiz bir bağımsız inisiyatifle yola çıkmaya karar verdik. Bu esnada TİP Genel Başkanı Sayın Erkan Baş’ın “Hataylıları seçeneksiz bırakmayacağız” açıklaması gelince TİP’in dahil olduğu görüşmelere başladık. Sonunda bu ittifakın TİP amblemiyle yola çıkması ve benim ismimin bu ittifakı temsilen adaylaşması gerçekleşti.

O günden bu güne Sayın Erkan Baş ve TİP yetkilileriyle halkımızla buluşmaya ve sahada çalışmaya devam ediyorduk.

Adaylığım açıklandığı günden beri, TİP’in beni adaylıktan çekeceği, Gebze karşılığında Hatay’da adayın CHP lehine çekileceği iddiaları her sorulduğunda TİP Genel Başkanı Sayın Erkan Baş ve diğer yetkili arkadaşlar bu iddiayı kesin bir dille yalanladılar. Ben de bu iddiaları sorduğumda aynı cevabı bana da verdiler.

Bu süreçte çok tehdit aldığımı, şantajlara maruz kaldığımı, adaylıktan çekilmem için ahlaksız teklifler sunulduğunu da TİP’li arkadaşlarla ve kamuoyuyla hep paylaştım.

Her defasında bana, Hatay’da yerel iktidarı elinde tutanların bu tür pervasızlıklar yapacağını, aldırış etmemem gerektiğini, çalışmaya devam etmem gerektiğini, tehditlerde sınırı aşarlarsa o kişiler hakkında TİP Genel Merkezi olarak benimle beraber suç duyurusunda bulunacaklarını söylediler.

Bu sürecin beni yorma üzme ihtimaline binaen çekilmek istersen çekilebileceğimi söylediler. Ben de bu kaydı bana dinletmelerini ve vermelerini istedim. Her açıdan montaj olduğu belli olan bu kaydın nereden geldiğini benimle paylaşmadılar ve bana bu kayıtları vermediler. Kararlılığımı görünce, bu montaj iddialara itibar etmediklerini hatta Pazartesi günü ilgili şahıslar hakkında birlikte suç duyurusunda bulunacağımızı söylediler.

“ERKAN BAŞ’A ULAŞAMADIM”

Dünden Sayın Erkan Baş’a ulaşmaya çalıştığım halde ulaşamadım. Bu görüşmemizi paylaştıkları bir arkadaşım bana iddia konusu kaydı gönderince ben suç duyurusunda bulunmak için, suç konusu montaj kayıtla birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulunup, kamuoyu ile paylaştığım basın açıklamasını yaptım. Sonrasında ise TİP Genel Merkezinin açıklamasını üzülerek öğrendim. Benimle birlikte neden suç duyurusunda bulunmadıklarını, bu şantaja neden boyun eğdiklerini ve neden bu çetelerden birlikte hesap sormadığımızı anlayabilmiş değilim.

Değerli Halkım!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına, hemşerilerimizin teveccühü ve TİP dahil Hatay İttifakı bileşenlerinin tercihiyle çıktım.

Benim açımdan ne Hatay’ın gerçek gündemi değişti ne de halkımızın tercihleri değişti.

Çok net söylüyorum:

Adayım ve çekilmiyorum!

TİP Genel Merkezinin beni adaylıktan çekme konusundaki açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı yoktur.

TİP amblemi, Hatay İttifakını temsilen TİP’in talebiyle pusulaya konmuştur ve o amblemin altında ismi olan aday olarak söylüyorum ben istifa etmediğim sürece adaylığım yasal ve siyasal olarak devam etmektedir.”

TİP Hatay adayı Gökhan Zan: Lütfü Savaş çekilsin